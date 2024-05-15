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Дієтолог назвала три звички, які провокують більше їсти

Які звички провокують їсти більше (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

У кожного буває період, коли ми дуже багато їмо з неочевидных причин, декого це цікавить, а декого ні. Та є найголовніші причин такогї харчової поведінки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео нашого експерта Юлії Білої.

Які звичкипровокують людину  їсти більше

 Іноді ми самі не помічаємо, як починаємо більше їсти, а потім це виливається у зайві кілограми й доходить до того, що улюблені речі стають на вас замалі. Але причина все ще не знайдена. 

Але все насправді дуже просто, адже вам просто не варто їсти у певні проміжки часу, тобто, коли, ви, наприклад, щось робите, адже організм бере калорії, відкладає їх, але не отримує відчуття ситості.

Юлія виділила три основні та найрозповсюдженіші причини, чому ми починаємо їсти більше. 

Які звички провокують їсти більше (фото: Freepik)

Швидко худнути до свята або важливої події

Виснажливий голод - це стрес для організму, а після повернення до звичайного режиму харчування неминучий зрив та плюс декілька кілограмів. 

Їсти під час приготування їжі

Ця звичка призводить до перевищення норми калорій на добу, і зайва вага не за горами.

Щось дивитися під час прийому їжі

Під акомпанемент телевізора або улюбленої програми на YouTube - ви з’їсте набагато більше, тому що фокус вашої уваги буде на зовнішніх факторах, а не на тому, що у вас в тарілці.

 

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Здорове харчування