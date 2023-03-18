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Дієтолог назвала топ-10 продуктів, які допоможуть схуднути: список

Які продукти допоможуть схуднути (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Іноді не так важко скинути зайву вагу, як потім тримати її у нормі. Для цього важливо виробити звички здорового харчування, в основі якого продукти із цілим набором вітамінів та корисних мікроелементів.

Про те, які топ-10 продуктів допоможуть схуднути, розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.

Які продукти допомагають схуднути

"Ці продукти допоможуть зробити харчування різноманітним, досягти ідеальної ваги і не зірватися", - пише спеціаліст.

Радить вводити у раціон наступні продукти.

Білокачанна капуста, а також броколі, кольорова, брюссельська, пекінська. Всі види капусти дуже корисні, містять клітковину, антиоксиданти, вітаміни, мінерали - при мінімальній калорійності.

Фрукти та ягоди. В Україні росте дуже багато екстремально корисних ягід. Справжні суперфуди, корисні мультивітамінні комплекси.

Курячі яйця і перепелині. Це джерело ідеального білка.

Гречка і кіноа. Обидві крупи корисні, містять клітковину, вітаміни, мінерали, складні вуглеводи і доволі багато білка. Кіноа трохи калорійніша, проте містить Омега-3.

Куряча грудка, індичка, риба, м‘ясо кролика. Це дієтичне м'ясо допоможе тримати вагу у нормі.

Печериці та інші гриби. Вони мають високу харчову цінність і при цьому майже не містять калорій.

Цибуля і часник (натуральні спеції: куркума, сушені трави, кардамон і т. д.). З ними точно не будете страждати від одноманітності.

Кисломолочний сир також містить багато корисних речовин.

Квасоля, сочевиця і горох. Замочуйте їх перед приготуванням. Під час готування не додавайте сіль, тільки в самому кінці.

Горіхи та насіння - чудовий та корисний спосіб урізноманітнити свій раціон.

Раніше ми розповідали про те, які продукти знижують цукор у крові.

Читайте також про те, які корисні продукти "садять" серце.

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