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Диетолог назвала суперпродукт, помогающий снизить стресс во время войны: доступен каждому

Фото: Как питаться во время войны (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны большинство людей переживает сильный стресс, который сильно влияет на здоровье организма. Но есть продукты, которые помогут преодолеть депрессивное состояние.

О них и правилах питания в это время рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Хронический стресс нарушает не только нашу привычную жизнь, но и жизнь клеток нашего тела, повреждает и разрушает их, снижает активность иммунной системы, нарушает работу внутренних органов и систем организма. Хронический стресс – одна из основных причин развития различных заболеваний.

И, даже если наше питание нередко сведено к автоматизму и едим, чтобы что-то поесть, все же имейте в виду, что пища лечит даже "душевные раны".

Что нужно есть при стрессе

В первую очередь такие "исцеляющие" свойства имеет темная листовая зелень, она критически важна для каждого из нас, и, особенно, весной, и именно сейчас, в военное время.

Все овощи темно-зеленого цвета содержат много ценных для здоровья веществ - витамины А, С, антиоксиданты, клетчатку, фолаты (различные по активности и действию "разновидности" фолиевой кислоты), витамин К, магний, кальций, железо и калий.

Зелень богата фитонутриентами: бета-каротином, лютеином и зеаксантином, защищающими наши клетки от повреждений. В состоянии стресса в десятки раз увеличивается потребность в этих защитных соединениях.

Увеличение потребления зеленых листовых овощей может помочь предотвратить многие заболевания.

Журнал Neurology пишет, что одна порция зеленых листовых овощей в день, связана с медленным возрастным снижением когнитивных функций. То есть зелень защищает клетки мозга.

Большой мета-анализ показал, что потребление зеленых листовых овощей, включая крестоцветные (капуста, рукола, редька), значительно снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний.

Увеличение потребления зеленых листовых овощей улучшает эффективность действия омега-3 жирных кислот.

Как есть зелень

  • Густо посыпайте зеленью супы, то есть все супы готовьте, как суп-рамен.
  • Добавляйте много разной зелени в омлеты и яйца-скрамбл.
  • Кладите в бутерброды между сыром и мясом (ветчиной) много зелени.
  • Добавляйте в смузи, даже если это фруктово-ягодное кисло-сладкое смузи. Шпинат и зеленый салат не обладают выраженным вкусом.

Читайте также, что случится с вами, если есть много мяса и яиц.

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