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Диетолог назвала самый вредный овощ: лучше откажитесь от него

Автор: Светлана Мащенко

Диетолог назвала самый вредный овощ, употребление которого следует свести до минимума, а лучше - и вовсе отказаться.

Об этом рассказала диетолог, нутрициолог, специалист по спортивному питанию Тамара Крамченикова.

По мнению врача, самым "нездоровым" овощем является любимый и частый гость на столе большинства украинцев - картофель.

Почему от картофеля следует отказаться

Нутрициолог говорит, что овощ имеет низкую ценность по содержанию витаминов и минералов, высокую калорийность и очень богат вредным крахмалом.

Также картофель выводит из организма жидкость, нарушая водный баланс, из-за чего может меняться уровень сахара в крови.

Крахмал, содержащийся в картофеле распадается в организме до простых углеводов, глюкозы и фруктозы, поэтому его регулярное употребление может прибавить вам пару лишних килограмм.

Помимо этого некоторые клубни картофеля могут быть опасны для здоровья, так как в них может содержаться соланин - опасный токсин (в зеленых клубнях). При отравлении веществом может возникать тошнота, рвота, боли в животе - вплоть до летального исхода.

Если вы все же не можете без картофеля

Отметим, что картофель если и употреблять, то лучше делать это правильно. Так, в Минздраве советовали есть отварной картофель без жира, с овощами, в кожуре. А еще лучше, чтобы овощ был холодным.

При этом кожура поможет сохранить витамины и минералы, а крахмал перейдет в нужную, резистентную форму и усвоится кишечником.

Лучше всего картофель запекать или варить в кожуре, на пару или в микроволновой печи.

Ранее диетологи назвали самую вредную для здоровья зелень, от которой следует отказаться.

Также врачи назвали продукт, который нельзя доедать на второй день.

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диетолог