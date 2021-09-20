Диетолог назвала самый вредный овощ: лучше откажитесь от него

Диетолог назвала самый вредный овощ, употребление которого следует свести до минимума, а лучше - и вовсе отказаться.

Об этом рассказала диетолог, нутрициолог, специалист по спортивному питанию Тамара Крамченикова.

По мнению врача, самым "нездоровым" овощем является любимый и частый гость на столе большинства украинцев - картофель.

Почему от картофеля следует отказаться

Нутрициолог говорит, что овощ имеет низкую ценность по содержанию витаминов и минералов, высокую калорийность и очень богат вредным крахмалом.

Также картофель выводит из организма жидкость, нарушая водный баланс, из-за чего может меняться уровень сахара в крови.

Крахмал, содержащийся в картофеле распадается в организме до простых углеводов, глюкозы и фруктозы, поэтому его регулярное употребление может прибавить вам пару лишних килограмм.

Помимо этого некоторые клубни картофеля могут быть опасны для здоровья, так как в них может содержаться соланин - опасный токсин (в зеленых клубнях). При отравлении веществом может возникать тошнота, рвота, боли в животе - вплоть до летального исхода.

Если вы все же не можете без картофеля

Отметим, что картофель если и употреблять, то лучше делать это правильно. Так, в Минздраве советовали есть отварной картофель без жира, с овощами, в кожуре. А еще лучше, чтобы овощ был холодным.

При этом кожура поможет сохранить витамины и минералы, а крахмал перейдет в нужную, резистентную форму и усвоится кишечником.

Лучше всего картофель запекать или варить в кожуре, на пару или в микроволновой печи.