Диетолог назвала самую вредную зелень: лучше выбросьте это

По словам эксперта, включая в рацион зелень, мы получаем незаменимые аминокислоты, огромный комплекс витаминов, обогащаем клетки кислородом, "ощелачиваем" организм, а также получаем полезную клетчатку.

При этом у каждой зелени есть свои полезные свойства и противопоказания. Осторожнее с употреблением некоторой зелени нужно быть в частности беременным.

Какие противопоказания есть у разных видов зелени?

Эксперт говорит, что петрушку нельзя употреблять при гипотиреозе, ее не рекомендуют в первый триместр беременности.

Чабрец может вызывать спазм гладкой мускулатуры, беременным он также не рекомендуется, так как может быть причиной "тонуса".

Мята снижает давление, поэтому в холодное время года не рекомендуется тем, у кого пониженное давление, бывают головокружения, повышен магний в организме.

Много зелени нельзя вводить в рацион при запорах, проблемах с кишечником, проблемах с кожей.

Какая зелень считается вредной

По словам диетолога, следует отказаться от употребления зелени выращенной на балконе, если вы живете рядом с оживленным автомобильным движением. Такая зелень загрязнена выхлопными газами. Если хотите грядку - то только декоративную, есть такую зелень не рекомендуется.

"Можно ее замочить, хорошо промыть и дать полежать в воде, чтобы максимально смыть все вредное. Но если попадание было через почву - это не поможет", - говорит врач.

Укроп

Он полезен при заболеваниях ЖКТ, диарее, вздутии, он успокаивает при синдроме раздраженного кишечника. Укроп поможет нормализовать сон, дает успокоительный эффект. листья этого растения богато витаминами С, А, В2, В6, Р, РР, кальцием, калием, фосфором, железом, магнием. Важно, что все эти вещества легкоусвояемые, они усиливают кроветворение.

Противопоказания - пониженное давление, судороги, головокружения, нужно быть аккуратными во время беременности - бывают заболевания и нарушения, когда укроп лучше исключить.

Петрушка

Эта зелень хорошо укрепляет иммунитет, является природным антисептиком, полезна при недосыпе, поддерживает наш организм, повышает защитные функции. Петрушка - кладезь витаминов С и А, для получения их суточной дозы нужно съесть 50 г. зелени. Также ее используют для нормализации давления, как мочегонное и желчегонное средство, она помогает укреплять зубы и кости.

Противопоказания - беременность, недостаток йода в организме, гипотиреоз, заболевания почек, цистит. Петрушка может обострять, усиливать аллергию.

Базилик

Эта зелень нормализует артериальное давление, поднимает его, устраняет отечность. Зелень эффективна при лечении кашля, полезна при астме, стимулирует иммунную систему. Эта трава содержит витамин С, камфен, эвенгол и цинеол. Благодаря этим веществам эфирные масла базилика снимают воспаления и даже имеют качества антибиотика.

Противопоказания - базилик не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может провоцировать повышение кислотности, гастрит, усилить дискомфорт.

Шпинат

Он - лидер по содержанию белка, также источник кальция. Эффективно борется с анемией, восполняет недостаток железа, улучшает усвоение витамина D за счет содержания кальция, регулирует обмен веществ.

Противопоказания - в нем содержится щавелевая кислота, которая не рекомендуется при почечных заболеваниях, язве, заболеваниях двенадцатиперстной кишки, при подагре.

Кинза

Эта зелень ускоряет пищеварение и устраняет чувство тяжести от еды. Необычайно полезна для работы сердечно-сосудистой системы и слабой моторике кишечника. В ее листьях содержится много каротина, аскорбиновой кислоты, витаминов А, В1, В2, С, Р.

Противопоказания - не рекомендуется употреблять кинзу в больших количествах, так как она может ослабить потенцию и сбить месячный цикл, а также вызвать бессонницу. Кроме того кинзу лучше не подвергать тепловой обработке.

Щавель

Щавель содержит огромное количество органических кислот, полезен при эндокринных заболеваниях, менопаузе, раннем климаксе, обновляет репродуктивную систему, полезен для кишечника. Зелень снижает пищевую аллергию, его органические кислоты нейтрализуют токсины и вредные вещества, повышают лактацию.

Противопоказания - большое количество кислот не подходит при подагре, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, печени, так как может навредить слизистым. При панкреатите щавель употреблять нельзя вообще.

Мята

Мята стимулирует мозговую деятельность. Обладает успокаивающим, желчегонным, обезболивающим, антисептическим и сосудорасширяющим действием. В народной медицине растение используют для облегчения ПМС, как успокаивающее средство, помогающее при кашле и изжоге.

Противопоказания - снижает давление, поэтому не рекомендуется тем, у кого пониженное давление, особенно в холодное время года.

Салат

Содержит стандартный для любой зелени набор микроэлементов, полезен для обменных процессов. У него нет серьезных противопоказаний, но и ярких выделяющих его среди других трав волшебных свойств тоже нет.