Це доступно всім: дієтолог розповіла, що призупинить старіння та продовжить життя

Дієтолог юдське тіло на 60% складається з води. Т

Дослідження 2023 року показали, що зневоднення може сприяти запаленню, старінню клітин і окислювальному стресу, які прискорюють процеси старіння в організмі.

Тому правильна гідратація сприяє функціонуванню мітохондрій і підтримці ваги, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як ожиріння, захворювання нирок, гіпертонія, рак і діабет, які, як правило, зменшують тривалість життя.

Є багато простих способів запобігти зневодненню на довгостроковій основі. Постійне вживання води протягом дня - один із найкращих способів залишатися зволоженим.

Тому варто взяти за звичку регулярно пити воду.