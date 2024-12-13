Це доступно всім: дієтолог розповіла, що призупинить старіння та продовжить життя

Довголіття є головним пріоритетом для усіх людей. Підтримна належного зволоження організму може допомогти призупинити старіння організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Дієтолог юдське тіло на 60% складається з води. Т
Дослідження 2023 року показали, що зневоднення може сприяти запаленню, старінню клітин і окислювальному стресу, які прискорюють процеси старіння в організмі.
Тому правильна гідратація сприяє функціонуванню мітохондрій і підтримці ваги, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як ожиріння, захворювання нирок, гіпертонія, рак і діабет, які, як правило, зменшують тривалість життя.
Є багато простих способів запобігти зневодненню на довгостроковій основі. Постійне вживання води протягом дня - один із найкращих способів залишатися зволоженим.
Тому варто взяти за звичку регулярно пити воду.
Раніше 105-річна жінка називала дивний продукт, який вона їсть щодня для довголіття.
Читайте також про популярний напій на сніданок, який може збільшити життя на 2 роки.