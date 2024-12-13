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Це доступно всім: дієтолог розповіла, що призупинить старіння та продовжить життя

Дієтолог розповіла, що допоможе жити довго (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Довголіття є головним пріоритетом для усіх людей. Підтримна належного зволоження організму може допомогти призупинити старіння організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Дієтолог юдське тіло на 60% складається з води. Т

Дослідження 2023 року показали, що зневоднення може сприяти запаленню, старінню клітин і окислювальному стресу, які прискорюють процеси старіння в організмі.

Тому правильна гідратація сприяє функціонуванню мітохондрій і підтримці ваги, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як ожиріння, захворювання нирок, гіпертонія, рак і діабет, які, як правило, зменшують тривалість життя.

Є багато простих способів запобігти зневодненню на довгостроковій основі. Постійне вживання води протягом дня - один із найкращих способів залишатися зволоженим.

Тому варто взяти за звичку регулярно пити воду. 

Раніше 105-річна жінка називала дивний продукт, який вона їсть щодня для довголіття.

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