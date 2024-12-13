Це доступно всім: дієтолог розповіла, що призупинить старіння та продовжить життя

Довголіття є головним пріоритетом для усіх людей. Підтримна належного зволоження організму може допомогти призупинити старіння організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чому гідратація важлива для довголіття

Дієтолог Крістен Карлі розповіла, що л юдське тіло на 60% складається з води. Т іло втрачає воду через такі дії, як дихання, потовиділення та сечовипускання.

Гідратація відіграє важливу роль у когнітивних функціях, рівнях енергії та фізичній працездатності.

Крім того, вода в організмі також бере участь у клітинній комунікації, змащуванні суглобів, детоксикації та видаленні токсинів, виробленні слини, здоров’ї кишкової мікробіоми, запобіганні запорам, травленні та регуляції температури тіла.

Щоб повільно старіти, всі ці життєво важливі функції організму повинні працювати у відмінній формі якомога довше. Тож природно, коли виникає зневоднення організму і якщо не вирішити цього, то виникнуть довгострокові наслідки.

Зневоднення може призвести до втоми, сплутаності свідомості, м’язових судом та інших проблем зі здоров’ям. Інші поширені симптоми зневоднення включають головний біль, мігрень, безсоння, запаморочення, перепади настрою, зниження імунітету, запор, гази та здуття живота.

Крім того, сильне зневоднення може мати ще більш тривожні наслідки, такі як низький кров’яний тиск, ниркова недостатність і навіть судоми.

Деталі дослідження

Дослідження 2023 року показали, що зневоднення може сприяти запаленню, старінню клітин і окислювальному стресу, які прискорюють процеси старіння в організмі.

Тому правильна гідратація сприяє функціонуванню мітохондрій і підтримці ваги, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як ожиріння, захворювання нирок, гіпертонія, рак і діабет, які, як правило, зменшують тривалість життя.

Натомість зволоження може підтримувати здоровий кров’яний тиск, роботу нирок і здоров’я серця, що відіграє важливу роль у тривалому та здоровішому житті.

Як залишатися зволоженим

Є багато простих способів запобігти зневодненню на довгостроковій основі. Постійне вживання води протягом дня - один із найкращих способів залишатися зволоженим.

Тому варто взяти за звичку регулярно пити воду. І якщо вода не є вашим улюбленим напоєм, то є багато інших чудових варіантів зволоження, які так само сприятимуть довголіттю.

Хоча потреби в рідині дуже індивідуальні і залежать від віку, активності та наявних захворювань.