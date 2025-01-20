Дієтолог назвала продукти, які захистять організм від циститу та інших інфекцій

Які продукти їсти

Дієтолог Емма Дербішир наголошує на важливості дієти для підтримки імунного здоров’я. Оскільки цистит спричинений інфекцією, тому важливо підтримувати здоров’я імунної системи.

Дотримуйтесь здорового та збалансованого харчування, багатого на фрукти та овочі, з нежирними білками та цільнозерновими продуктами. Це може допомогти зберегти імунну систему здоровою.

Збільште кількість здорових бактерій у кишечнику, вживаючи натуральні йогурти або іншу ферментовану їжу, таку як кефір, кімчі чи квашену капусту, або приймайте пробіотичні добавки. Це може допомогти для зміцнення здоров’я кишечника та імунітету та зниження ризику циститу.

Журавлинний сік іноді рекомендують, щоб полегшити стан при циститі, оскільки він зменшує адгезію бактерій Escherichia Coli до сечовивідних шляхів.

Пийте багато рідини, це допоможе вивести бактерії з сечового міхура. Особливо корисно пити воду та натуральні соки, наприклад, журавлиновий сік, який має антибактеріальні властивості.

Уникайте подразнюючих речовин: відмовтеся від кави, алкоголю, гострої їжі та інших продуктів, які можуть дратувати сечовий міхур.

Важливо, що ці методи можуть допомогти полегшити симптоми, але не замінюють консультацію з лікарем.