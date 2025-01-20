Дієтолог назвала продукти, які захистять організм від циститу та інших інфекцій

Цистит викликає сильний біль під час сечовипускання, а також підвищення температури тіла та загальну слабкість. Дієтолог розповіла, які продукти допоможуть надійно захистити організм від інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Які продукти їсти

Дієтолог Емма Дербішир наголошує на важливості дієти для підтримки імунного здоров’я. Оскільки цистит спричинений інфекцією, тому важливо підтримувати здоров’я імунної системи.

Дотримуйтесь здорового та збалансованого харчування, багатого на фрукти та овочі, з нежирними білками та цільнозерновими продуктами. Це може допомогти зберегти імунну систему здоровою.

Крім того, тим, хто часто хворіє на цистит, необхідно звернути особливу увагу на свій раціон. Основні продукти, що містять поживні речовини для імунної функції включають вітамін С, який можна знайти в ягодах, цитрусових, помідорах і броколі, тоді як вітамін В12 міститься в м’ясі, молочних продуктах, яйцях і рибі.

Джерела вітаміну B6 включають хліб з грубого помелу, м’ясо (особливо свинину), рибу, банани та збагачені сухі сніданки. Вітамін D міститься в небагатьох продуктах (жирна риба, наприклад, лосось і сардини).

Збільште кількість здорових бактерій у кишечнику, вживаючи натуральні йогурти або іншу ферментовану їжу, таку як кефір, кімчі чи квашену капусту, або приймайте пробіотичні добавки. Це може допомогти для зміцнення здоров’я кишечника та імунітету та зниження ризику циститу.

Журавлинний сік іноді рекомендують, щоб полегшити стан при циститі, оскільки він зменшує адгезію бактерій Escherichia Coli до сечовивідних шляхів.

Способи боротьби з циститом

Йдіть в душ до та після сексу, щоб бактерії не потрапляли в сечовий міхур.

Пийте багато рідини, це допоможе вивести бактерії з сечового міхура. Особливо корисно пити воду та натуральні соки, наприклад, журавлиновий сік, який має антибактеріальні властивості.

Уникайте подразнюючих речовин: відмовтеся від кави, алкоголю, гострої їжі та інших продуктів, які можуть дратувати сечовий міхур.

Важливо, що ці методи можуть допомогти полегшити симптоми, але не замінюють консультацію з лікарем.