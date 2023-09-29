Дієтолог назвала продукти, про які варто забути після 60 років

Яких продуктів уникати

Американський дієтолог Бланка Ґарсія назвала їжу, яку треба включити до раціону, якщо вам понад 60 років.

Експерт радить пити більше води, адже згідно з дослідженнями, це сприяє втраті зайвої ваги, зниженню ризику ожиріння та діабету другого типу.

Важливо скоротити споживання або повністю виключити з раціону продукти з високим ступенем обробки - напівфабрикати, чипси, випічку та морозиво.

За словами дієтолога, у таких продуктах відсутні поживні речовини, які сприяють відновленню клітин і тканин. Але у них велика кількість рафінованих вуглеводів, барвників і цукру. Це призводить до збільшення ваги та порушення балансу поживних речовин в організмі.

Повністю відмовлятися від вуглеводів не варто, можна просто вибирати корисні альтернативи - макарони із твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб та коричневий рис.

Такі продукти забезпечать організм клітковиною, яка продовжує відчуття ситості. До того ж для організму корисний рослинний білок, який можна отримати із сочевиці, квасолі, кіноа та грибів.

Про як звички забути після 60 років

Заняття спортом

Фізичні вправи допомагають покращити когнітивні здібності та зміцнити серце. Можете просто гуляти чи плавати у басейні. Важливо, щоб це були заняття середньої інтенсивності.

Експерти радять людям після 60 років приділяти увагу таким вправам щонайменше один раз на тиждень

Приділяти мало часу сну

Для тих, хто вже перетнув позначку в 60 років, потрібно спати в середньому 7-9 годин на добу.

Забувати про щеплення

Імунна система слабшає з віком, а тому варто вакцинуватися від грипу та інших хвороб. Про те, які саме щеплення потрібні саме вам, краще дізнатися у свого сімейного лікаря.