Дієтолог назвала продукти, які потрібно їсти на вечерю, щоб швидше схуднути

Час прийому їжі

За словами експерта, вечеря є дуже необхідним прийомом їжі при схудненні.

Вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Однак, важливо саме правильно скласти тарілку.

Дієтолог зазначила, що вони повинна бути повноцінною та містити в собі головні макронутрієнти.

Для того, щоб вечеря ще мала лікувальні властивості намагайтеся, щоб овочі бути переважно в термічній обробці.

Структура тарілки

Загальна порція повинна складати 300-350 г, а овочі повинні складати 2/3 вашої тарілки. Все решта - це білок, який не перевантажує процес травлення.

До білка відноситься риба, яйця, морепродукти або рослинний білок - це хумус, сочевиця та гриби.

Вечеря при правильній організації допоможе вам зробити схуднення дуже комфортним.

Корисні жири також неодмінно мають бути. Вони знаходяться в оливковій олії, авокадо, оливках, насінні льону, кунжуту, вершковому маслі. Можна навіть невеликий шматочок сала.

Такі жири сприяють ситості, мають позитивний вплив на серцево-судинну систему, і що цікаво, взагалі не впливають на інсулін.

Найважливіше, що можна зробити для досягнення здорової ваги - це не намагатись за вечерею з’їсти всю свою добову норму їжі.

Що пити перед сном, щоб схуднути

Допоможуть прибрати зайві калорії такі напої: