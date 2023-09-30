Дієтолог назвала продукти, які потрібно їсти зараз, щоб уникнути хвороб взимку

Закінчилися безтурботні літні канікули та сезони відпусток. З настанням осені розпочинається і сезон застуд та розгулу інфекцій. Саме тому в цей період важливо підбирати продукти, які допоможуть зміцнити імунітет та не хворіти взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря-дієтолога Ольгу Малліані.
За словами дієтолога, на ймовірність того, захворієте ви чи ні, впливають багато чинників. Це насамперед здорова імунна система. Хронічний стрес, неправильне харчування, нестача сну та інші чинники можуть послаблювати імунну систему, роблячи людину більш сприйнятливою до інфекцій.
Також діти та люди похилого віку більш вразливі до застудних захворювань, адже їхня імунна система може бути не настільки міцною. Крім того, немовлята і діти молодшого віку часто вперше стикаються з новими для них вірусами. Це виникає через те, що їхня імунна система не виробила певний рівень імунітету.
Ольга Малліані розповіла, що найчастіше на застудні захворювання люди хворіють в осінньо-зимовий період. У цей час люди більше часу проводять в закритих приміщеннях.
Тоді як сухе повітря може зробити носові ходи більш сприйнятливими до вірусних інфекцій. До того ж у цей період люди багато часу проводять у приміщеннях у контакті з іншими.
Тому це може підвищити ризик поширення вірусних інфекцій, таких як грип та застуда. Окрім того, нестача вітаміну Д також може послабити імунну систему.
Лікар-дієтолог зазначила, що для того, щоб підтримати імунну систему в осінній період, необхідно вести здоровий спосіб життя. Варто збалансовано харчуватись, займатися спортом, уникати стресу, не забувати про повноцінний сон і дотримання правил гігієни. Наприклад, регулярно мити руки.
Також для захисту від сезонних вірусів грипу слід зробити щеплення від грипу.
"Нам на допомогу приходить сама природа, дари якої в достатку ви можете знайти на прилавках супермаркетів і базарів", - додала експерт.
Необхідно включити у свій раціон певні корисні продукти і "ваша імунна система буде вам вдячна". Серед них:
Ольга Малліані додала, що не варто забувати про збалансоване харчування, дотримання питного режиму та повноцінний відпочинок. Тому не забувайте підтримувати імунну систему, адже тоді організм буде у "чудовій формі в осінній і наступні періоди".
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