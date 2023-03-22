Дієтолог назвала продукти, які "ощасливлять" організм: приклади раціону

Чому їжа відповідає за щастя?

Саме в кишечнику виробляється приблизно 95% загального серотоніну, "гормону щастя", а це означає, що стан здоров'я кишечника більший, ніж ви думали, відповідає за ваш настрій.

Коли ми їмо їжу, яка годує "потрібні" бактерії, то в мозку виробляються не тільки серотонін, а й дофамін - це два ключові гравці у нашому відчутті щастя.

Які продукти потрібно їсти для щастя?

Наповнюйте тарілки зеленою клітковиною – листовою зеленню. Не можете жувати у салатах, робіть зелені смузі.

Якщо їсте щось солодке, поєднуйте з рослинною їжею. Тобто перед тим, як з'їсти тістечко з кремом, натисніть на овочі та зелень.

Бо їжа, в якій мало клітковини, а багато цукру сприяє зростанню дріжджів, дисбіозу та стану підвищеної проникності кишкової стінки, коли створюються умови для синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (його ще називають СДВГ), хронічної втоми, тривоги та депресії.

Створіть сприятливі умови для життя бактерій Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Escherichia coli та Klevsiella – вони допомагають виробляти серотонін. А ще вони зменшують здуття, покращують роботу мітохондрій. Для цього їжте продукти, багаті фруктоолігосахаридами, арабіногалактаном, B-глюканом:

топінамбур (можна в порошку)

злаки (гречка, перловка),

томати (можна тушкувати), цибуля порей і шалот,

банани напівзелені,

корінь лопуха та корінь лопуха корінь цикорію (можна сушений або в "кавовому" напої;

редиска, морква (сира терта), груші, настій ромашки, гриби, бобові та паростки бобових.

Вживайте натуральні пробіотики : квашені овочі, йогурти й намагайтеся це робити щодня.

Обмежте продукти, що містять емульгатори, особливо карбоксиметилцелюлозу (Е-469, Е-466: молочні магазинні десерти, спреди, сухе та згущене молоко, напої з какао; таблетки для схуднення, проносні засоби – читайте етикетки). Карбоксиметилцелюлоза може спричинити запалення кишечника. Емульгатори сприяють розчиненню захисного шару слизу на поверхні кишкової стінки та підвищують доступ різних бактерій до неї.

Коли готуєте білкові страви (з м'яса, риби, яєць), додайте пряні трави та спеції (кмин, часник, хрін, гвоздика), сік лимона, яблучний оцет, гранатовий сік.

Ягоди, які "вирощують" мікроорганізми для гарного настрою: настій шипшини, малина, барбарис (можна готувати напої), чорниця, брусниця, кизил, журавлина, гранат.

Приклади денного меню

Після пробудження : тепла вода з декількома краплями соку лимона/яблучного/бальамічного оцту.

Сніданок : тушковані помідори з яйцем та зеленню; каша гречана з вівсяними висівками та грибами; зелений чай з лимоном.

Обід: Суп із сочевиці із томатами. Брускета з висівкового хліба, побризкана оливковою олією та натерта часником. Салат з охолодженої картоплі "в мундирі", вареного буряка та квашеної капусти, заправлений олією. Настій шипшини.

Вечеря : варена біла риба, тушкована капуста з кмином та чорносливом. Ягоди з ложкою йогурту.

Перед сном : невелика склянка теплого чаю з ромашки.

Приклади щасливого меню від Оксани Скиталінської (фото: facebook.com/O.Skytalinska)