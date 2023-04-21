Дієтолог назвала продукти, які можуть викликати рак: їх їдять усі

Чи може їжа впливати на ризик раку

За словами експерта, багато факторів можуть сприяти розвитку хронічних захворювань, включаючи певні види онкологічних захворювань. Зв’язок між дієтою та ризиком раку складний, однак існують певні продукти харчування, які підвищують ризик виникнення раку.

Дієтолог каже, що дослідження дієти та ризику раку ще тривають, і дослідникам ще потрібно багато часу, щоб дізнатись, чому вибір їжі впливає на ризик раку. Однак, певні результати вже є.

Які продукти викликають рак

Червоне та оброблене м’ясо

У 2015 році Міжнародне агентство з дослідження раку класифікувало оброблене м’ясо як канцерогенне, а необроблене червоне м’ясо - як "ймовірно" канцерогенне.

Загалом, збільшення споживання обробленого м’яса приблизно до 60 грамів (г) на день і червоного м’яса до 150 г на день підвищує ризик колоректального раку приблизно на 20%.

"Сполуки, створені під час процесів приготування та копчення при високій температурі, можуть спричинити пошкодження клітин, що може ініціювати розвиток ракових клітин. Гемове залізо, яке міститься в червоному та обробленому м’ясі, також може мати токсичну дію на клітини", - йдеться у повідомленні.

Ультраоброблені продукти

Такі продукти часто містять інгредієнти, отримані в результаті промислової обробки, такі як білкові ізоляти, гідрогенізовані олії, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, підсилювачі смаку, штучні підсолоджувачі та загусники.

До таких продуктів відносяться солодкі напої, солоні закуски, газовані та енергетичні напої, сухі сніданки, заморожена піца та цукерки.

Ультраоброблені продукти багаті насиченими жирами, доданими цукром і сіллю. Однак, вони мають низький вміст захисних поживних речовин, таких як клітковина, вітаміни та мінерали.

Дієти з високим вмістом солі

Дієта з високим вмістом солі може збільшити ризик виникнення раку шлунка.

За словами дієтолога, велике споживання солі може збільшити ризик інфекції, спричиненої бактерією Helicobacter pylori. А такі інфекції значно підвищують ризик раку шлунка.