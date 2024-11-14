Дієтолог назвала продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок

Що таке менопауза так коли виникає











Симптоми передменопаузи та постменопаузи можуть бути руйнівними для особистого та професійного життя, а зміни, пов’язані з менопаузою, впливатимуть на здоров’я жінки з віком.

Що їсти, щоб відтермінувати менопаузу

За словами дієтолога Наталії Самойленко, щоб відтермінувати менопаузу, потрібно харчуватись збалансовано, слідкувати, щоб тарілка була нутрітивнощільною.

Тому щоденно потрібно вживати вуглеводи, білки, жири і певну кількість клітковини.

"Є декілька продуктів, які для вас є суперкорисними, бо вони містять багато фітоестрогенів, а також біофлавоноїди", - зазначила експерт.

Мова йде про бобові, тобто соя, сочевиця та квасоля.

Крім того, важливо вживати цільнозернові продукти і продукти, які багаті на антиоксиданти - це зелені листові овочі та ягоди.