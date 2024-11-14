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Дієтолог назвала продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок

Як можна відтермінувати менопаузу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мезопауза або клімакс є природним процесом в організмі жінки. Відтермінувати цей стан можна, якщо включити в раціон корисні продукти.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли наступає клімакс у жінок та які симптоми про це свідчать.

Що таке менопауза так коли виникає

Симптоми передменопаузи та постменопаузи можуть бути руйнівними для особистого та професійного життя, а зміни, пов’язані з менопаузою, впливатимуть на здоров’я жінки з віком. 

Що їсти, щоб відтермінувати менопаузу

За словами дієтолога Наталії Самойленко, щоб відтермінувати менопаузу, потрібно харчуватись збалансовано, слідкувати, щоб тарілка була нутрітивнощільною.

Тому щоденно потрібно вживати вуглеводи, білки, жири і певну кількість клітковини.

"Є декілька продуктів, які для вас є суперкорисними, бо вони містять багато фітоестрогенів, а також біофлавоноїди", - зазначила експерт.

Мова йде про бобові, тобто соя, сочевиця та квасоля.

Крім того, важливо вживати цільнозернові продукти і продукти, які багаті на антиоксиданти - це зелені листові овочі та ягоди.

 

Раніше ми повідомляли, про що жінки не повинні соромитись говорити з лікарем.

Також ми писали, чи призводить менопауза до зайвої ваги.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт World Health Organization.

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клімаксЖіноче здоров'яЗдоров'я