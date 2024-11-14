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Дієтолог назвала продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок

Четвер 14 листопада 2024 13:30
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Дієтолог назвала продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок Як можна відтермінувати менопаузу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Мезопауза або клімакс є природним процесом в організмі жінки. Відтермінувати цей стан можна, якщо включити в раціон корисні продукти.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли наступає клімакс у жінок та які симптоми про це свідчать.

Що таке менопауза так коли виникає

Менопауза - це одна точка в континуумі життєвих етапів для жінок і знаменує кінець репродуктивного віку. Після менопаузи жінка не може завагітніти, за винятком рідкісних випадків, коли застосовуються спеціальні методи лікування безпліддя.

Більшість жінок переживають менопаузу у віці від 45 до 55 років як природну частину біологічного старіння. Менопауза також може бути наслідком хірургічних або медичних процедур.

Менопауза спричинена втратою фолікулярної функції яєчників і зниженням рівня естрогену в крові.

Передменопауза може тривати кілька років і вплинути на фізичне, емоційне, психічне та соціальне благополуччя.

Симптоми, пов’язані з менопаузою, включають:

  • нічна пітливість та виникає раптове відчуття жару в обличчі, шиї та грудях, що часто супроводжується почервонінням шкіри
  • зміна регулярності і протікання менструального циклу, що завершується припиненням менструацій
  • сухість піхви, біль під час статевого акту і нетримання сечі
  • труднощі зі сном/безсоння
  • зміни настрою, депресія і тривога

Симптоми передменопаузи та постменопаузи можуть бути руйнівними для особистого та професійного життя, а зміни, пов’язані з менопаузою, впливатимуть на здоров’я жінки з віком.

Що їсти, щоб відтермінувати менопаузу

За словами дієтолога Наталії Самойленко, щоб відтермінувати менопаузу, потрібно харчуватись збалансовано, слідкувати, щоб тарілка була нутрітивнощільною.

Тому щоденно потрібно вживати вуглеводи, білки, жири і певну кількість клітковини.

"Є декілька продуктів, які для вас є суперкорисними, бо вони містять багато фітоестрогенів, а також біофлавоноїди", - зазначила експерт.

Мова йде про бобові, тобто соя, сочевиця та квасоля.

Крім того, важливо вживати цільнозернові продукти і продукти, які багаті на антиоксиданти - це зелені листові овочі та ягоди.

Раніше ми повідомляли, про що жінки не повинні соромитись говорити з лікарем.

Також ми писали, чи призводить менопауза до зайвої ваги.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт World Health Organization.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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