Дієтолог назвала продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок
Мезопауза або клімакс є природним процесом в організмі жінки. Відтермінувати цей стан можна, якщо включити в раціон корисні продукти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли наступає клімакс у жінок та які симптоми про це свідчать.
Що таке менопауза так коли виникає
Менопауза - це одна точка в континуумі життєвих етапів для жінок і знаменує кінець репродуктивного віку. Після менопаузи жінка не може завагітніти, за винятком рідкісних випадків, коли застосовуються спеціальні методи лікування безпліддя.
Більшість жінок переживають менопаузу у віці від 45 до 55 років як природну частину біологічного старіння. Менопауза також може бути наслідком хірургічних або медичних процедур.
Менопауза спричинена втратою фолікулярної функції яєчників і зниженням рівня естрогену в крові.
Передменопауза може тривати кілька років і вплинути на фізичне, емоційне, психічне та соціальне благополуччя.
Симптоми, пов’язані з менопаузою, включають:
- нічна пітливість та виникає раптове відчуття жару в обличчі, шиї та грудях, що часто супроводжується почервонінням шкіри
- зміна регулярності і протікання менструального циклу, що завершується припиненням менструацій
- сухість піхви, біль під час статевого акту і нетримання сечі
- труднощі зі сном/безсоння
- зміни настрою, депресія і тривога
Симптоми передменопаузи та постменопаузи можуть бути руйнівними для особистого та професійного життя, а зміни, пов’язані з менопаузою, впливатимуть на здоров’я жінки з віком.
Що їсти, щоб відтермінувати менопаузу
За словами дієтолога Наталії Самойленко, щоб відтермінувати менопаузу, потрібно харчуватись збалансовано, слідкувати, щоб тарілка була нутрітивнощільною.
Тому щоденно потрібно вживати вуглеводи, білки, жири і певну кількість клітковини.
"Є декілька продуктів, які для вас є суперкорисними, бо вони містять багато фітоестрогенів, а також біофлавоноїди", - зазначила експерт.
Мова йде про бобові, тобто соя, сочевиця та квасоля.
Крім того, важливо вживати цільнозернові продукти і продукти, які багаті на антиоксиданти - це зелені листові овочі та ягоди.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт World Health Organization.
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