UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Дієтолог назвала продукти, які допоможуть уникнути діабету

Дієтолог розповіла, як харчуватись, щоб уникнути діабету (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Передіабет називають стан організму, що передує розвитку цукрового діабету. У такий період важливо дотримуватись певних правил у харчуванні, щоб покращити стан.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що впливає на рівень цукру крові та які симптоми повинні насторожити.

Чому не можна ігнорувати предіабет

За словами дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко, предіабет- це коли є вже перші зміни, періодично піднімається рівень цукру в крові, але по діагностичним критеріям діабет ще не можна поставити.

Важливо пам'ятати, що цей процес зворотній, тому важливо у цей період призвести своє здоров'я в норму.

Перше, що слід зробити - це налагодити режим. Дуже часто в людей, які ось захворіють на діабет другого типу, в них хаотичний графік харчування.

Тому якщо ви навіть не готові відмовитись від деяких продуктів, важливо в певний проміжок часу зробити свій обід, сніданок та вечерю корисною та прибрати шкідливі перекуси.

Це вже будем великим кроком у зменшення рівня цукру в крові та інсуліну.

Як харчуватись

Вживайте продукти з клітковиною - вони допомагають контролювати рівень цукру в крові, а також підтримувати відчуття ситості.

Продукти багаті на клітковину: шпинат, броколі, морква, огірки, кабачки, гарбуз, брюссельська капуста, вівсянка, гречка, ячмінь, бобові, горіхи, сухофрукти та свіжі ягоди.

Варто також їсти здорові жири - мононасичені і полінасичені жири, що не твердіють. Вони містяться в рибі, авокадо та горіхах.

Природні джерела білка - курятину без шкіри, риба, нежирна яловичина, курячі та перепелині яйця, морепродукти.

Що впливає на рівень цукру в крові

На рівень цукру в крові впливають такі фактори:

  •  спосіб життя, зокрема незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну
  •  спадковість (наявність діабету в близьких родичів)
  •  супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші)
  •  приймання деяких медикаментів
  •  стрес

Ознаки, на які слід звернути увагу:

  • відчуваєте голод і спрагу більше ніж зазвичай
  • частіше ходите в туалет
  • маєте надмірну вагу та ожиріння
  • відчуваєте, що стали менш продуктивними
  • рани загоюються повільніше

 

Раніше ми повідомляли про 9 симптомів цукрового діабету, про які ви могли не знати.

Читайте також, як швидко знизити рівень цукру в крові без ліків.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко та сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняДієтологЗдоров'я