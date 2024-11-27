Дієтолог назвала продукти, які допоможуть уникнути діабету

Передіабет називають стан організму, що передує розвитку цукрового діабету. У такий період важливо дотримуватись певних правил у харчуванні, щоб покращити стан.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що впливає на рівень цукру крові та які симптоми повинні насторожити.

Чому не можна ігнорувати предіабет

За словами дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко, предіабет- це коли є вже перші зміни, періодично піднімається рівень цукру в крові, але по діагностичним критеріям діабет ще не можна поставити.

Важливо пам'ятати, що цей процес зворотній, тому важливо у цей період призвести своє здоров'я в норму.

Перше, що слід зробити - це налагодити режим. Дуже часто в людей, які ось захворіють на діабет другого типу, в них хаотичний графік харчування.

Тому якщо ви навіть не готові відмовитись від деяких продуктів, важливо в певний проміжок часу зробити свій обід, сніданок та вечерю корисною та прибрати шкідливі перекуси.

Це вже будем великим кроком у зменшення рівня цукру в крові та інсуліну.

Як харчуватись

Вживайте продукти з клітковиною - вони допомагають контролювати рівень цукру в крові, а також підтримувати відчуття ситості.

Продукти багаті на клітковину: шпинат, броколі, морква, огірки, кабачки, гарбуз, брюссельська капуста, вівсянка, гречка, ячмінь, бобові, горіхи, сухофрукти та свіжі ягоди.

Варто також їсти здорові жири - мононасичені і полінасичені жири, що не твердіють. Вони містяться в рибі, авокадо та горіхах.

Природні джерела білка - курятину без шкіри, риба, нежирна яловичина, курячі та перепелині яйця, морепродукти.

Що впливає на рівень цукру в крові

На рівень цукру в крові впливають такі фактори:

спосіб життя, зокрема незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну

спадковість (наявність діабету в близьких родичів)

супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші)

приймання деяких медикаментів

стрес

Ознаки, на які слід звернути увагу: