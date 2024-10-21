Дієтолог назвала продукти, які допоможуть уникнути розтяжок на шкірі

Чому виникають розтяжки на шкірі

За словами дієтолога Наталії Самойленко, розтяжки - це мікротравми, які утворюються при збільшенні розміру тіла. Тому важливо тримати свою вагу під контролем.

При браку колагену та еластину шкіра втрачає свою пружність, і розтяжки будуть утворюватись набагато легше.

Зміни кількості гормонів - кортизолу та при захворюваннях наднирників можуть утворюватись такі неприємні симптоми як розтяжки, але колір буде інший.

Експерт зазначила, що є продукти, які можуть попередити або зменшити неприємності у вигляді розтяжок .

Зокрема, варто споживати продукти, які багаті на вітамін С - шпинат, броколі та інша рослинна їжа. Також варто звернути увагу на деякі фрукти - лимон, апельсин та ківі.

З овочів найдієвішим є болгарський перець.

Крім того, важливо споживати достатню кількість жирів - горіхи, насіння, а також морська жирна риба.

Де можуть з'явитися розтяжки

Розтяжки можуть виникати на різних ділянках тіла. Ймовірні розташування розтяжок:

живіт - шкіра зазвичай розтягується під час вагітності або різкого збільшення ваги, провокуючи появу червоних розтяжок на животі

стегна і сідниці - розтяжки виникають через зростання об'єму м'язів або швидку втрату жирових відкладень

попереково-крижова область - через неправильну техніку виконання вправ, сидячий спосіб життя, різкі рухи та повороти, пошкодження і травми спини

руки та ноги - з'являються через збільшення об'єму м'язів, зазвичай виникають у спортсменів

Професійний догляд, який підібраний дерматологом, дадуть змогу зменшити видимість розтяжок, поліпшити стан і текстуру шкіри, підвищити вироблення колагену і прискорити регенерацію шкіри.

Прибрати розтяжки на грудях і сідницях за допомогою кремів або гелів не можна через порушення структури дерми. Креми від розтяжок застосовуються для зволоження шкіри, стимуляції колагену, розгладження текстури шкіри, зменшення запалення.