Дієтолог назвала продукти, які допоможуть уникнути розтяжок на шкірі
Розтяжки можуть виникати через раптове зменшення об'ємів тіла і ваги. За допомогою харчування можна уникнути такої проблеми зі шкірою.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні причини, які призводять до розтяжок на шкірі.
Чому виникають розтяжки на шкірі
За словами дієтолога Наталії Самойленко, розтяжки - це мікротравми, які утворюються при збільшенні розміру тіла. Тому важливо тримати свою вагу під контролем.
При браку колагену та еластину шкіра втрачає свою пружність, і розтяжки будуть утворюватись набагато легше.
Зміни кількості гормонів - кортизолу та при захворюваннях наднирників можуть утворюватись такі неприємні симптоми як розтяжки, але колір буде інший.
Експерт зазначила, що є продукти, які можуть попередити або зменшити неприємності у вигляді розтяжок .
Зокрема, варто споживати продукти, які багаті на вітамін С - шпинат, броколі та інша рослинна їжа. Також варто звернути увагу на деякі фрукти - лимон, апельсин та ківі.
З овочів найдієвішим є болгарський перець.
Крім того, важливо споживати достатню кількість жирів - горіхи, насіння, а також морська жирна риба.
Розтяжки можуть злегка свербіти. Ці хвилясті та смугасті лінії на шкірі бувають різних кольорів. З часом вони тьмяніють від червоних або рожевих кольорів.
Де можуть з'явитися розтяжки
Розтяжки можуть виникати на різних ділянках тіла. Ймовірні розташування розтяжок:
- живіт - шкіра зазвичай розтягується під час вагітності або різкого збільшення ваги, провокуючи появу червоних розтяжок на животі
- стегна і сідниці - розтяжки виникають через зростання об'єму м'язів або швидку втрату жирових відкладень
- попереково-крижова область - через неправильну техніку виконання вправ, сидячий спосіб життя, різкі рухи та повороти, пошкодження і травми спини
- руки та ноги - з'являються через збільшення об'єму м'язів, зазвичай виникають у спортсменів
Лікування розтяжок
Професійний догляд, який підібраний дерматологом, дадуть змогу зменшити видимість розтяжок, поліпшити стан і текстуру шкіри, підвищити вироблення колагену і прискорити регенерацію шкіри.
Прибрати розтяжки на грудях і сідницях за допомогою кремів або гелів не можна через порушення структури дерми. Креми від розтяжок застосовуються для зволоження шкіри, стимуляції колагену, розгладження текстури шкіри, зменшення запалення.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт WebMD.
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