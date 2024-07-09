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Дієтолог назвала популярні напої, які шкодять здоров'ю

Які напої шкодять організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Глікемічний індекс вказує на швидкість розщеплення продуктів в організмі та перетворення їх на глюкозу - основне джерело енергії. Дієтолог назвала напої, які мають високий глікемічний індекс та призводять до значних коливань рівня глюкози у крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Які напої містять високий ГІ

Напої з високим ГІ, як правило, впливають на рівень цукру в крові швидше, ніж тверда їжа. Це тому, що рідини перетравлюються і абсорбуються швидше, ніж тверді продукти.

Тверда їжа містить волокна, білки та жири, які сповільнюють процес травлення і абсорбцію вуглеводів.

Зазвичай люди споживають більше калорій через напої, не відчуваючи при цьому ситості, яку зазвичай надає тверда їжа. Це може призвести до зайвого споживання калорій і збільшення ваги.

Напої з низьким ГІ сприяють стабільному рівню цукру в крові, надають тривале відчуття ситості та енергії.

Дієтолог назвала глікемічний індекс таких напоїв:

  • пиво - 110
  • рисове молоко - 86
  • Coca-Cola - 74
  • ананасовий сік - 55
  • какао - 51
  • грейпфрутовий сік - 45
  • біле сухе вино - 44
  • цикорій - 40
  • томатний сік - 38
  • молоко - 31

"Дбайте про своє здоров’я, обираючи напої з низьким глікемічним індексом, і ваше тіло віддячить вам енергією та гарним самопочуттям", - йдеться у повідомленні.

Показники глікемічного індексу

Діапазон показників продуктів і страв, які мають низький глікемічний індекс, становить від 0 до 55, середній - від 56 до 69, високий - від 70 і вище.

Низькоглікемічні продукти, ґрунтовно перетравлюючись, забезпечують тривале відчуття ситості та перешкоджають надмірним стрибкам цукру в крові.

На рівень глікемічного індексу впливає безліч факторів: 

  • якість продукту
  • спосіб та температура приготування та зберігання
  • кількість доданого цукру
  • баланс вуглеводів та білків
  • ступінь зрілості продуктів
  • спосіб їх подрібнення
  • методи обробки для приготування або для тривалого зберігання

Раніше ми повідомляли, які напої можна давати дітям, а які суворо заборонено.

Також ми писали, що може статись, якщо їсти на самоті.

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