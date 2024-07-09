Дієтолог назвала популярні напої, які шкодять здоров'ю

Які напої містять високий ГІ

Напої з високим ГІ, як правило, впливають на рівень цукру в крові швидше, ніж тверда їжа. Це тому, що рідини перетравлюються і абсорбуються швидше, ніж тверді продукти.

Тверда їжа містить волокна, білки та жири, які сповільнюють процес травлення і абсорбцію вуглеводів.

Зазвичай люди споживають більше калорій через напої, не відчуваючи при цьому ситості, яку зазвичай надає тверда їжа. Це може призвести до зайвого споживання калорій і збільшення ваги.

Напої з низьким ГІ сприяють стабільному рівню цукру в крові, надають тривале відчуття ситості та енергії.

Дієтолог назвала глікемічний індекс таких напоїв:

пиво - 110

рисове молоко - 86

Coca-Cola - 74

ананасовий сік - 55

какао - 51

грейпфрутовий сік - 45

біле сухе вино - 44

цикорій - 40

томатний сік - 38

молоко - 31

"Дбайте про своє здоров’я, обираючи напої з низьким глікемічним індексом, і ваше тіло віддячить вам енергією та гарним самопочуттям", - йдеться у повідомленні.

Показники глікемічного індексу

Діапазон показників продуктів і страв, які мають низький глікемічний індекс, становить від 0 до 55, середній - від 56 до 69, високий - від 70 і вище.

Низькоглікемічні продукти, ґрунтовно перетравлюючись, забезпечують тривале відчуття ситості та перешкоджають надмірним стрибкам цукру в крові.

На рівень глікемічного індексу впливає безліч факторів: