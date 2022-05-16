Диетолог назвала полезные аналоги дорогих продуктов: в цене значительно дешевле

Нут

Этот продукт является источником растительного белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов группы B, фолиевой кислоты, антиоксидантов и других микроэлементов. Заменить его можно фасолью.

Авокадо

Как известно, этот фрукт пользуется популярностью среди людей, которые следят за своим питанием. Авокадо можно заменить тыквенными семечками. Все потому, что они содержат жирные кислоты, витамин А и Е, витамины группы B, К, а также магний, цинк, фосфор, железо и медь.

Киноа

Киноа содержит небольшое количество глютена, витаминов B1, B2, B5, а также PP и микроэлементы - железо, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк. Этот продукт можно заменить пшеном.

Чиа

Продукт можно заменить семенами льна. Оно также содержит жирные кислоты, аминокислоты, витамины группы в, К, Е, С, магний, калий, кальций, медь, цинк и селен.

Оливковое масло

Такое масло содержит ненасыщенные жиры, которые нужны для нормального функционирования организма. Можно заменить подсолнечным маслом, ведь она богата еще витаминами Е и К.