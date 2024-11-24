Дієтолог назвала основні принципи харчування для довголіття українців

Як українцям жити довго. Основні поради Оксани Скиталінської

Рослинна основа раціону: вживайте більше бобових, овочів, ягід, горіхів і цільних злаків.

Червоне м'ясо: споживайте не більше 5 разів на місяць невеликими порціями (85–110 г).

Контроль апетиту: їжте повільно, не переїдайте. Завершуйте трапезу з відчуттям, що могли б з'їсти ще.

Бобові регулярно: додавайте їх до раціону щонайменше двічі на тиждень.

Менше ультрапереробленої їжі: уникайте фастфуду, готових закусок і напівфабрикатів.

Сезонність і простота: обирайте місцеві сезонні продукти, готуйте без складних процедур.

Якісні добавки: використовуйте оливкову олію, темний шоколад та цільнозернові крупи.

Риба: включайте її в раціон 1–2 рази на тиждень.

Контроль глікемічного індексу: уникайте надлишку фруктози, а також окислених жирів (наприклад, у старій олії чи горіхах).

Протизапальні продукти: збагачуйте раціон поліфенолами із зелені, ягід та індукторами аутофагії з проростків зерен і бобових.

Магній і вітамін К: включайте продукти з їхнім високим вмістом, такі як гречка, листова зелень, горіхи.

Мінімум нездорових десертів: зменшіть споживання солодощів, газованих напоїв і снеків.

Щадні способи приготування: віддавайте перевагу варінню, тушкуванню та запіканню. Уникайте смаження у фритюрі та на грилі.

Переривчасте голодування: раз на тиждень пропустіть один прийом їжі або обмежте раціон до 500 ккал (за відсутності ризику саркопенії).

Збалансований підхід до харчування допомагає не лише зберігати енергію та гарне самопочуття, але й значно зменшує ризики серцево-судинних, метаболічних і запальних захворювань.