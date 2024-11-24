Дієтолог назвала основні принципи харчування для довголіття українців
Раціон, який ми обираємо щодня, має значний вплив на здоров'я та тривалість життя. Є ключові правила, які допоможуть підтримувати організм у формі та попередити багато хронічних захворювань.
Що саме треба знати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога та нутриціолога Оксани Скиталінської у Telegram.
Як українцям жити довго. Основні поради Оксани Скиталінської
Рослинна основа раціону: вживайте більше бобових, овочів, ягід, горіхів і цільних злаків.
Червоне м'ясо: споживайте не більше 5 разів на місяць невеликими порціями (85–110 г).
Контроль апетиту: їжте повільно, не переїдайте. Завершуйте трапезу з відчуттям, що могли б з'їсти ще.
Бобові регулярно: додавайте їх до раціону щонайменше двічі на тиждень.
Менше ультрапереробленої їжі: уникайте фастфуду, готових закусок і напівфабрикатів.
Сезонність і простота: обирайте місцеві сезонні продукти, готуйте без складних процедур.
Якісні добавки: використовуйте оливкову олію, темний шоколад та цільнозернові крупи.
Риба: включайте її в раціон 1–2 рази на тиждень.
Контроль глікемічного індексу: уникайте надлишку фруктози, а також окислених жирів (наприклад, у старій олії чи горіхах).
Протизапальні продукти: збагачуйте раціон поліфенолами із зелені, ягід та індукторами аутофагії з проростків зерен і бобових.
Магній і вітамін К: включайте продукти з їхнім високим вмістом, такі як гречка, листова зелень, горіхи.
Мінімум нездорових десертів: зменшіть споживання солодощів, газованих напоїв і снеків.
Щадні способи приготування: віддавайте перевагу варінню, тушкуванню та запіканню. Уникайте смаження у фритюрі та на грилі.
Переривчасте голодування: раз на тиждень пропустіть один прийом їжі або обмежте раціон до 500 ккал (за відсутності ризику саркопенії).
Збалансований підхід до харчування допомагає не лише зберігати енергію та гарне самопочуття, але й значно зменшує ризики серцево-судинних, метаболічних і запальних захворювань.
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