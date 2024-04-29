Дієтолог назвала одну річ, яку має робити кожен для довголіття

Що треба зробити для довголіття

Експерт розказала, що є один та простий спосіб для довголіття - це ходьба після їжі. Рух після їжі значно покращує наше психічне і фізичне здоровʼя, завірила Скиталінська.

Чому ходити після їжі корисно

Рух допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові

Якщо ви сідаєте відразу після їжі, глюкоза з їжі відкладеться в печінці та м’язах у вигляді глікогену, а надлишок перетвориться в жир. Але коли ви рухаєтесь, то активуєте м’язи, які використовують цю глюкозу для отримання енергії, що зменшує стрибок цукру в крові після їди.

Ходьба одразу після їжі, починаючи з 2-5 хвилин, сприятливо впливає на гіперглікемію після їжі

Навіть якщо ми встанемо, а не сидітимемо чи лежатимемо після їжі, активуються наші м’язи і не буде різких коливань цукру в крові. Це корисно для всіх людей, оскільки підйоми та падіння глюкози не лише впливають на рівень енергії (роблять нас сонливими після їжі), але можуть збільшити ризик діабету 2 типу, якщо високий рівень цукру в крові є частим.

Ця порада стосується також і людей із діабетом 2 типу: якщо рівень цукру в крові людини досить тривалий, він може призвести до пошкодження нирок, очей або нервів.

Сприяє здоровому травленню

Нерідко після того, яки ви поїли, є відчуття здуття або надмірної ситості, особливо якщо ми їмо або п’ємо швидко. 10-15 хвилин прогулянки допомагають уникнути цього.

Покращує кровообіг

Гуляючи після споживання їжі, а не працюючи або дрімаючи, або сидячи, ми даємо змогу нашим м’язам і мозку отримувати більше крові та почуватися більш бадьорими.

Активує утворення стовбурових клітин

Ці клітини допомагають у загоєнні та регенерації органів, які потребують відновлення (хронічні запалення).

Покращує настрій

У 2022 році відомий науковий журнал JAMA Psychiatry опублікував результати дослідження: люди, які рухалися 2½ години в тиждень, мали краще психічне здоров’я, включаючи на 25 % менший ризик депресії порівняно з тими, хто вів пасивний спосіб життя.

Фізична активність підвищує рівень гормонів гарного самопочуття, включаючи ендорфіни та дофамін.

Ходьба також допомагає зробити наш мозок більш чутливим до нейромедіатора серотоніну.

Коли слід гуляти?

Ходьба відразу після трапези ідеальна, оскільки це допомагає "спалити" глюкозу в крові і уникнути її високих стрибків, які, своєю чергою, тягнуть стрибки інсуліну та метаболічний стрес.

Якщо відразу після їжі, то йти потрібно у нормальному темпі, не надто інтенсивному.

Інтенсивніший темп можна через 30 хвилин після їжі, щоб дати організму більше часу на травлення.