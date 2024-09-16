Дієтолог назвала один продукт, який ніколи в житті не дасть дитині

Дитячий дієтолог Емма Шафкат повідомила, що вона спокійно ставиться до шкідливої ​​їжі, яку дає своїй дочці, але є один продукт, який вона ніколи не дозволила б їй їсти. Річ у тому, що він може спричинити нудоту або глікемію.

Який саме цей продукт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на INews.

Що треба знати

Дитячий дієтолог Емма Шафкат ставиться до всієї їжі абсолютно спокійно, але обмежує один конкретний продукт через його потенційний ризик для здоров’я.



Експертка розповіла, що дозволяє своїй восьмирічній дитині 20% часу вживати такі ласощі, як шоколад, піца, оброблене м’ясо, газовані напої та солодощі.

"Загалом я дотримуюся правила 80/20: 80 відсотків часу Олівія їсть збалансовану, поживну дієту, а інші 20 відсотків допускаю менш поживну їжу", - розказала дієтолог.

"Мені подобається дозволяти Олівії насолоджуватися всім, що вона любить, у помірних кількостях, однак я б не дозволяла їй пити газовані напої, що містять харчову добавку гліцерин (E422). Високе споживання цієї добавки може призвести до побічні ефекти, такі як головні болі, нудота та в рідкісних випадках більш серйозні симптоми, такі як шок і гіпоглікемія", - розповіла Емма.

Експерти з Food Standards застерігають не давати дітям до чотирьох років напої під назвою slushie drinks, посилаючись на ризик отруєння гліцерином, який використовується для запобігання замерзання напою та збереження його консистенції.

Slushie drinks - це напої з ароматизованого льоду та напою, але з більш рідким складом.

Ось так виглядають небезпечні напої - slushie drinks (Скриншот)

Хоча симптоми інтоксикації гліцерином зазвичай легкі, важливо, щоб батьки усвідомлювали ризики, особливо при високих рівнях споживання.

Цілком ймовірно, що існує недостатньо інформації про отруєння гліцерином, оскільки батьки можуть списувати нудоту та головний біль на інші фактори.