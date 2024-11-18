Дієтолог назвала обмеження у їжі, які призводять до збою менструального циклу

Обмеження корисної їжі у раціоні може завдати серйозної шкоди здоров'ю та навіть призвести до хвороб. Дієтолог розповіла, чого варто уникати при лікуванні себорейного дерматиту.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, до дефіцитів яких вітамінів призводить виключення корисних продуктів з раціону.

Приклад ситуації

За словами дієтолога та ендокринолога Тетяни Георгици, до неї звернулась дівчина, з запитом на набір ваги та покращення стану організму.

Вона хворіла на себорейний дерматит, тому раніше їй призначали суворе виключення багатьох продуктів, таких як глютен, коровʼяче молоко та молочні продукти, червона риба, бобові, горіхи, насіння, яйця, кава, картопля, більшість фруктів.

Однак така модель харчування загрожує дефіцитами:

вітамінів групи B

﻿﻿магнію, що впливає на роботу серця та мʼязів

кальцію і вітаміну D для здоровʼя кісток

"На сьогодні немає достовірних наукових досліджень, які б підтверджували ефективність аутомунного протоколу для лікування себорейного дерматиту або аутомунних хвороб" - розповіла дієтолог.

Важливо пам'ятати, що надмірне обмеження в харчуванні може призвести до дефіцитів, гормональних порушень та інших серйозних наслідків.

Тоді недосвідчений фахівець призначила дівчині не лише вітаміни та добавки, а й препарати для лікування печінки та жовчовивідних шляхів без відповідних показів. До того були включені ліки від гельмінтів та щоденні клізми, які дівчина не приймала.

Які проблеми виникають при обмеженнях у їжі

Після "отриманих рекомендацій" минулого лікаря в дівчини погіршилось самопочуття. В результаті виникли такі проблеми:

розвинувся страх їсти, що вже є першим кроком до розладів харчової поведінки

виник хруст в суглобах при фізичних навантаженнях

порушився менструальний цикл

висипання стали меншими, але повністю не зникли, що свідчить про те, що не всі зовнішні прояви мають харчові причини

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Тривале обмеження їжі часто призводить до недоїдання, що впливає на кожну систему органів і може спричинити різноманітні медичні ускладнення.

Недоїдання може спричинити порушення гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі як у чоловіків, так і у жінок. Цей гормональний збій викликає гіпоталамічний гіпогонадизм, який може спричинити зниження рівня естрогену, безпліддя у жінок, низький рівень тестостерону, зниження статевого потягу та зниження сексуальної функції у чоловіків.

Що робити у такій ситуації

За словами дієтолога, варто розширювати раціон, прибираючи суворі обмеження. Все відбувається після проведення необхідних досліджень.

Важливо знати, що більше вітамінів та добавок не завжди означає краще, лікування має бути індивідуальним, з урахуванням потреб кожної людини.