Дієтолог назвала "найпотужніші ліки" для довголіття

Які фактори сприяють довголіттю

фізичні вправи

харчування

сон

емоційне здоров'я

Фізичні вправи

Вони є "найпотужнішими лікам" для довголіття. Вони можуть знизити ризик серцевих захворювань, раку, хвороби Альцгеймера та діабету 2 типу. Фізичні вправи можуть покращити когнітивні функції, настрій і сон.

Харчування

Ви повинні зосередитися на дієті, яка має високу поживну щільність, тобто максимально наповнена природніми якісним білком, корисними жирами та повільними вуглеводами, з низьким вмістом обробленої їжі, без додавання цукру.

Слід уникати модних дієт і зосередитися на пошуку раціонального способу харчування, який підходить саме нам, з нашими особливостями обміну речовин, віку, стану здоров’я.

Сон

Він необхідний для підтримки здоров’я тіла та розуму. Порушення сну (мало сну, поверхневий сон, відсутність сну) може збільшити ризик ожиріння, хвороб серця, раку та хвороби Альцгеймера. Якісний сон може покращити когнітивні функції, настрій і результати фізичної активності.

Емоційне здоров'я

Воно так само важливо, як і фізичне здоров'я для довголіття. Стрес може збільшити ризик серцевих захворювань, раку та хвороби Альцгеймера, погіршити когнітивні функції та сон.

Про що важливо знати

Потрібно завчасно подумати про профілактику, і чим більше природа налаштована проти нас генетично, тим наполегливіше нам потрібно працювати і тим раніше потрібно починати.

Дієтолог наголосила, що величезне значення має сила звичок.