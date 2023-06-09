Дієтолог назвала найкорисніші літні напої, які освіжають та покращують здоров'я

Ягідний морс

Морс - це чудовий напій, щоб отримати необхідні вітаміни та антиоксиданти, які містяться у фруктах та ягодах. Його можна пити як десерт і повноцінний перекус.

Для його приготування вам знадобиться вода, свіжовичавлений сік з улюблених ягід або фруктів і лід чи мед за бажанням. Експерт радить звернути увагу на малину, апельсин та журавлину - з ними напій виходить особливо смачним.

Огірково-м'ятний мохіто

Користь цього напою полягає в тому, що огірок містить найбільшу кількість калію. Він регулює баланс рідини в організмі та позбавляє від набряків. А м'ята своєю чергою прекрасно діє на шлунок, знижуючи здуття, запалення та подразнення.

Ферментований квас

Ці напої працюють для кишківника як пробіотики та пребіотики, адже підтримують здорову роботу мікрофлори, позбавляють здуття, запалень та очищають від токсинів.

Крім того, ферментований квас насичує організм вітамінами В і С, а також корисними мінералами.

Вода з кропивою та лимоном

Кропиву недооцінюють, а дарма, адже вона є джерелом кремнію. Саме цей мінерал робить шкіру підтягнутою та молодою. До речі, популярна харчова добавка колаген не буде працювати без кремнію в складі.

А ще кремній корисний для суглобів і кісток.

Кокосова вода з молоком

Кокосова вода чудово освіжає в будь-яку спеку та може протистояти шкідливим бактеріям. До того ж така вода допомагає боротися з набряками завдяки калію в складі.

На основі кокосової води можна робити коктейлі з ягодами та улюбленим насінням.