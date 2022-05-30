Диетолог назвала лучший завтрак, который стимулирует работу мозга

Что нужно есть утром

По словам диетолога Сиднее Грин, завтрак - это самая первая возможность обеспечить мозг питательными веществами и поднять уровень сахара в крови. По ее словам, идеальный завтрак для максимальной когнитивной работоспособности должен включать белок, полезные жиры и клетчатку.

Эксперт говорит, что один из лучших вариантов - начать день с пудинга из семян чиа с ягодами. Такая комбинация продуктов стимулирует работу мозга и чувство сытости в течение нескольких часов.

Также семена чиа богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, железом и кальцием. При сочетании чиа с растительным молоком, орехами и корицей создается богатая питательными веществами основа.

Кроме того, важно в завтрак добавлять ягоды, которые содержат антиоксиданты и витамины. К тому же можно использовать миндаль и какао, чтобы получить еще больше мощных растительных соединений и полезных жиров.

Что нужно пить утром

Специалист рекомендует пить утром по меньшей мере один стакан воды натощак. Когда человек долго спит, то организм теряет влагу. Поэтому не имеет значения, сколько он выпил накануне воды, потому что организм уже вывел все лишнее.

Потребление воды натощак также способствует выведению токсинов, которые нужны организму. Во время сна тело восстанавливается, пополняет запасы энергии и балансирует гормоны. Побочным эффектом являются токсины и отходы, которые надо устранить как можно быстрее, чтобы они не накапливались.

Поэтому стакан теплой воды утром стимулирует их удаление и освобождает организм от лишних веществ. В результате самочувствие человека улучшится.