Дієтолог назвала крупи, які забезпечують стабільний рівень цукру та насичують енергією

Глікемічний індекс продукту вказує, наскільки сильними будуть коливання рівня цукру в крові людини після споживання даного продукту. Є певні види круп, які містять низький показник та допомагають контролювати вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Вибір круп з низьким глікемічним індексом може стати важливим кроком для збереження вашого здоров’я та енергії протягом дня. Вони забезпечують стабільний рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом та тих, хто прагне контролювати свою вагу.
У раціоні крупи займають важливе місце завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів і клітковини. Вони не тільки насичують, але й підтримують здоров’я серця, знижуючи ризик захворювань. До того ж, крупи допомагають підтримувати травлення та забезпечують організм енергією на тривалий час.
Обирайте різноманітні крупи, експериментуйте з рецептами і відкривайте для себе нові смаки та користь від здорового харчування.
Глікемічний індекс крупи залежить:
Дієтолог назвала глікемічний індекс популярних круп:
Люди, які дотримуються здорового харчування, віддають перевагу продуктам з низьким і середнім показником ГІ.
Всілякі крупи та інші продукти з низьким і середнім глікемічним індексом більш плавно підвищують рівень глюкози в крові - що забезпечує довге насичення. Крім цього, продукти з низьким ГІ, шляхом вмісту клітковини, корисні для здоров’я.
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