Дієтолог назвала харчові звички українців, які призводять до хвороб. Ви теж допускаєте ці помилки

Яким є харчування українців

"Звісно харчування напряму пов'язане з хворобами. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що здоров'я людини залежить на 70% від того, що вона їсть щодня роками", - каже лікар.

Вона додає, що проаналізувавши харчування українців, можна дійти висновку, що воно є калорійним і високовуглеводним. Також дуже часто воно є низької якості.

Що їдять українці:

копчені ковбаси

вафлі

пиріжки

вироби з борошна

солодощі

горішки

"На жаль, таких продуктів на наших столах набагато більше, ніж здорової їжі. 86% смертей українців зумовлені хворобами, що пов'язані із неправильним харчуванням. Але харчування - це не лише про хвороби, це ще й їх профілактика і підвищення якості життя", - говорить Скиталінська.

Вона додає, що у більшості українців харчування не є збалансованим.

Як харчування пов'язане із хворобами

"Незбалансоване харчування провокує системні запалення. При них запальні цитокіни циркулюють у крові та всіх тканинах організму, викликаючи порушення роботи серця, печінки та інших органів. Відповідно тоді ми гірше думаємо, фокусуємо свою увагу, бачимо. І це відбувається поступово", - пояснює лікар.

Також дієтолог наголошує, що у їжі українців забагато трансжирів, які негативно впливають на здоров'я.

"Проблема українців - це високоглікімічне харчування. Це означає, що у крові є постійно високий рівень глюкози. Це одна із причин передчасного старіння, а також дуже багатьох захворювань", - каже Скиталінська.

Лікар зазначає, що багато українців споживають їжу протягом 14-16 годин. За звичними справами постійно щось їдять - за телевізором, у кінотеатрі, за чашкою кави.

Таке харчування призводить до постійного виділення інсуліну. Клітинам він не потрібен у таких високих дозах і це провокує системне запалення, яке не відчувається спершу.

"Але наші тканини починають зношуватись, судини починають запалюватись", - говорить лікар.