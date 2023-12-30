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Дієтолог назвала головний зимовий фрукт, який допоможе вам схуднути

Який продукт допоможе схуднути (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Дієтолог і засновниця клініки Healthy Mays Мейс Аль-Алі назвала головний зимовий фрукт, який не тільки дуже смачний, а ще й допомагає схуднути.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який фрукт допоможе схуднути

Як виявилося, найкращим фруктом, на який слід звернути увагу тим, хто худне, виявилася хурма. Вона не тільки допоможе зміцнити імунітет, а ще й знизить рівень холестерину.

"Хурма містить лише 0,3 г жиру на порцію та шість грамів клітковини, яка допомагає зменшити запалення та сприяє здоровому травленню. Дубильні речовини в хурмі можуть зменшити запалення, діють проти бактерій і знешкоджують інфекції", - передає слова експерта видання.

Не бійтеся того, що хурма солодка, додала дієтолог. Вона допомагає запобігати раптовим стрибкам рівня цукру в крові та навіть здатна допомогти людям з діабетом.

"Хурму можна їсти свіжою, сушеною або вареною, її часто використовують для приготування желе, напоїв, пирогів, каррі та пудингів. Вона має м’який смак, подібний до дині, але може бути гіркою, якщо її з’їсти занадто рано", - додали у виданні.

Хурма - найкращий зимовий фрукт для схуднення (фото: freepik.com)

Раніше ми вже розповідали, що хурма буває терпкою через дубильні речовини у шкурці та кісточках. Існує декілька лайфхаків, які допоможуть зробити плоди солодкими:

  • дозвольте хурмі дозріти природним шляхом

  • штучно пришвидшіть дозрівання (покладіть її поруч з бананом)

  • нагрійте плід у мікрохвильовій печі

  • покладіть фрукт у морозилку

  • натріть хурму лимонним соком.

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