Дієтолог назвала фрукт, який підвищує лібідо та уповільнює старіння

Чим корисне манго

Зміцнює імунітет

Манго містить вітамін С, провітамін А та понад 25 каротиноїдів, які підтримують імунну систему. Його яскравий колір - гарний маркер високого вмісту бета-каротину.

Захищає від пошкодження клітин

За словами експерта, манго багате на антиоксиданти, зокрема мангіферин - потужну сполуку, яку часто називають "суперантиоксидантом".

Плід нейтралізує вільні радикали, зменшує запалення та захищає клітини від пошкоджень. Дослідження показують, що мангіферин може мати протиракові та кардіопротекторні властивості.

Крім того, манго є чудовим джерелом вітаміну С - один плід може забезпечити до 60% добової потреби.

Вітамін С сприяє виробленню колагену, покращує засвоєння заліза та нейтралізує вільні радикали, уповільнюючи старіння клітин.

Захищає серце та судини

Фрукт містить речовини, зокрема клітковину, магній та калій, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину та регулюють артеріальний тиск.

Природний афродизіак

Часто манго називають "фруктом кохання". Все тому, що він містить вітамін Е та бета-каротин, які сприяють підвищенню лібідо та покращенню якості сперми у чоловіків.

Ці нутрієнти підтримують гормональний баланс та загальне репродуктивне здоров’я.

Підтримує роботу мозку

Манго містить глутамінову кислоту - нейромедіатор, що сприяє покращенню концентрації, швидкості мислення та пам’яті. Високий вміст вітаміну В6 підтримує роботу нервової системи, допомагаючи зменшити втому та рівень стресу.

Допомагає травленню

Ферменти, що містяться в манго, допомагають розщеплювати білки, покращуючи їх засвоєння, а харчові волокна запобігають закрепам та підтримують мікрофлору кишківника.

Користь для очей

Один середній манго забезпечує до 15% добової норми вітаміну А, необхідного для підтримки здоров'я сітківки та адаптації очей до темряви.

Лютеїн і зеаксантин діють як "природний крем від сонця", поглинаючи надлишок світла.

Кому не можна їсти манго

Варто утриматись від манго при травних розладах і діареї (проносний ефект плода посилить проблеми), захворюваннях підшлункової залози (панкреатит), гострому запаленні шлунка (гастрит) або печінки (гепатит).