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Дієтолог назвала фактор, який призводить до переїдання та швидкого набору ваги

Що призводить до переїдання та набору ваги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Актуальною темою для багатьох людей є переїдання. Бажання їсти з’являється у людини навіть у ті моменти, коли вона щойно поїла. Такий стан призводить до значної зайвої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Який фактор призводить до переїдання

Стрес - невидимий ворог, який впливає на рішення та звички, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Один із таких впливів - це бажання "заїсти" проблеми, потяг до їжі, яка, здається, приносить тимчасове полегшення. 

У короткостроковій перспективі стрес може знизити апетит. Нервова система надсилає повідомлення наднирковим залозам, щоб ті викачували гормон адреналін. Адреналін допомагає запустити реакцію організму "бий або тікай" - прискорений фізіологічний стан, який тимчасово пригнічує бажання їсти.

Наднирники виділяють інший гормон, який називається кортизол. Кортизол може підвищувати апетит і також впливати на мотивацію, зокрема на мотивацію до їжі.

Коли стресовий епізод закінчується, то рівень кортизолу зазвичай знижується. Проте, якщо стрес не зникає або якщо стресова реакція застряє в "включеному" стані, кортизол може залишатися підвищеним.

Стрес також впливає на харчові вподобання. Фізичний або емоційний стрес може збільшувати споживання їжі, багатої на жири і цукри. Високий рівень кортизолу в поєднанні з підвищеним рівнем інсуліну може бути причиною цього.

Що викликає полегшення

Їжа, багата на жири та цукри, може викликати відчуття тимчасового полегшення і зменшувати стрес. Ці продукти можуть мати ефект зворотного зв’язку, зменшуючи стресові реакції та емоції, пов’язані з ним.

Однак переїдання не є єдиним наслідком стресу, який може призвести до набору зайвих кілограмів. Люди в стані стресу часто сплять менше, менше рухаються і вживають більше алкоголю, що також сприяє збільшенню ваги.

Зокрема, для подолання стресу корисним є комплексний підхід, що включає фізичні вправи, медитацію, підтримку близьких та своєчасне звернення до медичних фахівців.

 

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