Дієтолог назвала дієту та продукти, які можуть захистити від раку

Знизити ризик виникнення раку можна за допомогою корисних продуктів харчування та спеціальної дієти. Дієтолог назвала, чого варто уникати, щоб вберегти здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, хто у зоні ризику та кому необхідно ретельно стежити за своїм організмом.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, в першу чергу потрібно памʼятати - відмова від куріння, зменшення споживання алкоголю, контроль ваги тіла та активність мають вирішальне значення для зниження ризику раку.
Наприклад, середземноморська дієта з високим вмістом клітковини, антиоксидантів і протизапальних речовин, низьким вмістом червоного та обробленого м'яса та ультраоброблених продуктів має звʼязок із захисним ефектом від раку.
Дослідження показали, що дієти з високим вмістом фруктів, овочів та інших багатих клітковиною рослинних продуктів забезпечують захист від розвитку раку. Все завдяки тому, що ці продукти містять корисні сполуки.
Споживання різноманітної дієти, яка забезпечує оптимальну кількість клітковини, вітамінів, мінералів і корисних рослинних сполук, має важливе значення для загального здоров'я та зниження раку.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт National center intensive.