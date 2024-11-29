Дієтолог назвала дієту та продукти, які можуть захистити від раку

Як харчуватись

За словами дієтолога Ольги Безуглої, в першу чергу потрібно памʼятати - відмова від куріння, зменшення споживання алкоголю, контроль ваги тіла та активність мають вирішальне значення для зниження ризику раку.

Наприклад, середземноморська дієта з високим вмістом клітковини, антиоксидантів і протизапальних речовин, низьким вмістом червоного та обробленого м'яса та ультраоброблених продуктів має звʼязок із захисним ефектом від раку.

Дослідження показали, що дієти з високим вмістом фруктів, овочів та інших багатих клітковиною рослинних продуктів забезпечують захист від розвитку раку. Все завдяки тому, що ці продукти містять корисні сполуки.

Споживання різноманітної дієти, яка забезпечує оптимальну кількість клітковини, вітамінів, мінералів і корисних рослинних сполук, має важливе значення для загального здоров'я та зниження раку.

Що може підвищувати ризи виникнення раку