Дієтолог назвала дієту та продукти, які можуть захистити від раку

Знизити ризик виникнення раку можна за допомогою корисних продуктів харчування та спеціальної дієти. Дієтолог назвала, чого варто уникати, щоб вберегти здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, хто у зоні ризику та кому необхідно ретельно стежити за своїм організмом.

Як харчуватись

За словами дієтолога Ольги Безуглої, в першу чергу потрібно памʼятати - відмова від куріння, зменшення споживання алкоголю, контроль ваги тіла та активність мають вирішальне значення для зниження ризику раку.

Наприклад, середземноморська дієта з високим вмістом клітковини, антиоксидантів і протизапальних речовин, низьким вмістом червоного та обробленого м'яса та ультраоброблених продуктів має звʼязок із захисним ефектом від раку.

Дослідження показали, що дієти з високим вмістом фруктів, овочів та інших багатих клітковиною рослинних продуктів забезпечують захист від розвитку раку. Все завдяки тому, що ці продукти містять корисні сполуки.

Споживання різноманітної дієти, яка забезпечує оптимальну кількість клітковини, вітамінів, мінералів і корисних рослинних сполук, має важливе значення для загального здоров'я та зниження раку.

Що може підвищувати ризи виникнення раку

Підтримання нормальної ваги може знизити ризик захворювання на 13 видів раку. Людина повинні рухатися, щоб мати міцну імунну систему та бути здоровими. Вибирайте вправи, які зміцнюють силу та підвищують аеробні здібності.

Фізичні вправи також допомагають зменшити стрес. Хронічний стрес можуть поставити під загрозу імунну систему, опосередковано призводячи до таких серйозних захворювань, як рак.

Зменшіть вплив ультрафіолетових променів та інших видів радіації. Використовуйте сонцезахисний крем для обличчя незалежно від пори року.

Важливо, що сімейна історія раку може бути поза контролем, але це дає інформацію про те, що важливо ретельно стежити за своїм здоров'ям.