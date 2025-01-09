Дієтолог назвала дієту, яка відновить організм та зменшить вагу тіла

Зміни ваги та загального стану здоров’я завжди залежать від сталих звичок у харчуванні. Дієтолог розповіла про реверсну дієту та як вона впливає на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Чому не варто жорстоко обмежувати себе у їжі

Часто люди стикаються з трендами жорстких обмежувальних дієт, які обіцяють швидкі результати. Проте такі підходи рідко забезпечують довготривалий ефект і можуть призводити до ефекту, коли вага повертається, іноді навіть із надлишком.

"Збалансоване харчування та сталі зміни - найкращий шлях до здоров’я", - зазначила експерт.

Однак є ситуації, коли обмеження певних нутрієнтів дійсно обґрунтоване. Наприклад, у разі медичних показань - алергій, непереносності продуктів чи елімінаційних дієт при хронічних захворюваннях. У таких випадках дієти є інструментом для діагностики чи лікування, але вони не повинні ставати вашою "нормою" на все життя.

Після періоду вимушеного обмеження харчування вона допомагає поступово повернутися до збалансованого раціону без різкого набору ваги чи дискомфорту для організму.

Що таке реверсна дієта

Реверсна дієта передбачає поступове збільшення калорій та нутрієнтів після обмежень. Її головна мета - відновлення метаболізму, мінімізація набору вагу та адаптація організму до нових умов харчування.

Поступово збільшуйте калорійність

Варто додавати 50-100 калорій щотижня, щоб організм мав час адаптуватися.

Поверніть елімінаційні нутрієнти

Поступово вводьте у харчування ті нутрієнти, які були обмежені. Наприклад, здорові жири, якщо вони були виключені, або складні вуглеводи, які важливі для енергії.

Контролюйте реакцію організму

Регулярно відстежуйте вагу, склад тіла та загальне самопочуття.

Підтримуйте фізичну активність

Зосередьтеся на силових вправах, щоб стимулювати метаболізм і зберігати мʼязову масу.

Будьте терплячими

Реверсна дієта потребує часу - спостерігайте за своїм станом і вносьте корективи за потреби.

Важливо пам'ятати, що реверсна дієта не є виправданням для будь-яких "модних" обмежувальних схем.

Вона стає ефективною тільки тоді, коли її використовують після обґрунтованих і тимчасових обмежень, рекомендованих фахівцем.