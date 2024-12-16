Названо дієту, яка допоможе знизити високий тиск

Яка дієта знижує тиск

За словами дієтолога Наталії Самойленко, варто обмежити споживання солі у раціоні. Зокрема, не тільки тієї, яку додаєте власноруч до страв, а й тої, яка є прихованою у магазинних продуктах.

Важливо знати, що сіль затримує рідину, яка своєю чергою впливає на артеріальний тиск.

Також дієтолог радить перейти на DASH-дієту - це версія середземноморської дієти, але зі зменшеною кількістю солі.

Крім цього в такій дієті є велика кількість рослинної їжі, м'ясо потрібно замінити на рибу та морепродукти.

Варто також обирати оливкову олію замість соняшникової.

Додамо, що найчастіше високий кров'яний тиск протікає безсимптомно, і людина абсолютно не підозрює про нього до тих пір, поки не відбудеться щось, що вимагає медичної допомоги.

Основні симптоми гіпертонії включають:

запаморочення

головний біль

слабкість

іноді задишку

мерехтіння перед очима

нудоту

Які способи знижують тиск

Регулярний спорт

Вправи - один з кращих засобів знизити високий кров'яний тиск. Регулярні заняття спортом допомагають зробити серце сильнішим й краще перекачувати кров.

150 хвилин в тиждень помірних вправ, як-от ходьба, або 75 хвилин інтенсивних вправ, наприклад, біг, можуть допомогти знизити артеріальний тиск і поліпшити здоров'я серця.

Уникайте кофеїну

Кофеїн може викликати короткочасне, але різке підвищення артеріального тиску, навіть якщо у вас зазвичай тиск нормальний.

Щоб дізнатися, чи може кофеїн підвищувати ваш кров'яний тиск, виміряйте його перед тим, як випити чашку кави або іншого напою з кофеїном, а потім ще раз через 30-120 хвилин після цього.

Здорова вага

Для людей з надмірною масою тіла схуднення може мати велике значення для здоров'я серця. Загалом втрата 5% маси тіла може значно знизити високий кров'яний тиск.

Коли процес схуднення поєднується з вправами, то це допомагає кровоносним судинам краще розширюватися і звужуватися, полегшуючи перекачування крові.

Ягоди

Ягоди багаті на поліфеноли - натуральні рослинні сполуки, які корисні для серця.

Поліфеноли можуть знизити ризик інсульту, серцевих захворювань і діабету, а також знизити серцевий тиск, зменшити резистентність до інсуліну і системні запалення.

Уникайте куріння

Тютюн викликає невелике тимчасове підвищення артеріального тиску. До того ж речовини, які містяться у тютюні, можуть пошкоджувати кровоносні судини.