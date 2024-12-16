Названо дієту, яка допоможе знизити високий тиск
Здорове харчування здатне допомогти організму підтримувати тиск на належному рівні й уникнути серйозних ускладнень. Дієтолог назвала дієту, яка корисна для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про природні способи, які допоможуть нормалізувати стик без таблеток.
Яка дієта знижує тиск
За словами дієтолога Наталії Самойленко, варто обмежити споживання солі у раціоні. Зокрема, не тільки тієї, яку додаєте власноруч до страв, а й тої, яка є прихованою у магазинних продуктах.
Важливо знати, що сіль затримує рідину, яка своєю чергою впливає на артеріальний тиск.
Також дієтолог радить перейти на DASH-дієту - це версія середземноморської дієти, але зі зменшеною кількістю солі.
Крім цього в такій дієті є велика кількість рослинної їжі, м'ясо потрібно замінити на рибу та морепродукти.
Варто також обирати оливкову олію замість соняшникової.
Додамо, що найчастіше високий кров'яний тиск протікає безсимптомно, і людина абсолютно не підозрює про нього до тих пір, поки не відбудеться щось, що вимагає медичної допомоги.
Основні симптоми гіпертонії включають:
- запаморочення
- головний біль
- слабкість
- іноді задишку
- мерехтіння перед очима
- нудоту
Які способи знижують тиск
Регулярний спорт
Вправи - один з кращих засобів знизити високий кров'яний тиск. Регулярні заняття спортом допомагають зробити серце сильнішим й краще перекачувати кров.
150 хвилин в тиждень помірних вправ, як-от ходьба, або 75 хвилин інтенсивних вправ, наприклад, біг, можуть допомогти знизити артеріальний тиск і поліпшити здоров'я серця.
Уникайте кофеїну
Кофеїн може викликати короткочасне, але різке підвищення артеріального тиску, навіть якщо у вас зазвичай тиск нормальний.
Щоб дізнатися, чи може кофеїн підвищувати ваш кров'яний тиск, виміряйте його перед тим, як випити чашку кави або іншого напою з кофеїном, а потім ще раз через 30-120 хвилин після цього.
Здорова вага
Для людей з надмірною масою тіла схуднення може мати велике значення для здоров'я серця. Загалом втрата 5% маси тіла може значно знизити високий кров'яний тиск.
Коли процес схуднення поєднується з вправами, то це допомагає кровоносним судинам краще розширюватися і звужуватися, полегшуючи перекачування крові.
Ягоди
Ягоди багаті на поліфеноли - натуральні рослинні сполуки, які корисні для серця.
Поліфеноли можуть знизити ризик інсульту, серцевих захворювань і діабету, а також знизити серцевий тиск, зменшити резистентність до інсуліну і системні запалення.
Уникайте куріння
Тютюн викликає невелике тимчасове підвищення артеріального тиску. До того ж речовини, які містяться у тютюні, можуть пошкоджувати кровоносні судини.
Раніше ми повідомляли про 5 продуктів на сніданок, які знизять тиск та нададуть бадьорості.
Також ми писали, як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайти Doc.ua та Medical News Today.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.