Дієтолог назвала червоний напій, який знижує тиск та здуття живота

Користь чаю каркаде

Дієтолог Лаура Парада розповіла, що чай з каркаде має безліч переваг для здоров’я, включаючи зменшення здуття живота.

Такий чай п'ють, як холодними, так і гарячими, і у багатьох культурах його використовуються для боротьби з безсонням, серцевими проблемами та запаленнями.

Добова норма

Настій червоного каркаде можна пити протягом дня. Залежно від бажань та сезону його п'ють гарячим чи холодним, навіть із додаванням льоду.

Рекомендована доза - не більше 10 г/день, тобто не більше 5 чашок.

Гіпертонікам рекомендується вживати каркаде теплим або охолодженим по 1-2 чашки на день.

Протипоказання

Не варто заварювати і пити чай каркаде людям з підвищеною кислотністю, загостренням гастриту або виразки.

Не рекомендується пити чай тим, хто страждає на сечокам'яну або жовчнокам'яну хворобу в період загострення. Напій є сечогінним і може спровокувати рух каменів.