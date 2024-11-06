Дієтолог назвала червоний напій, який знижує тиск та здуття живота

Здуття живота та високий артеріальний тиск є поширеними проблемами у людей. Уникнути таких станів можна за допомогою чаю каркаде.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Дієтолог Лаура Парада розповіла, що чай з каркаде має безліч переваг для здоров’я, включаючи зменшення здуття живота.
Такий чай п'ють, як холодними, так і гарячими, і у багатьох культурах його використовуються для боротьби з безсонням, серцевими проблемами та запаленнями.
Настій червоного каркаде можна пити протягом дня. Залежно від бажань та сезону його п'ють гарячим чи холодним, навіть із додаванням льоду.
Рекомендована доза - не більше 10 г/день, тобто не більше 5 чашок.
Гіпертонікам рекомендується вживати каркаде теплим або охолодженим по 1-2 чашки на день.
Не варто заварювати і пити чай каркаде людям з підвищеною кислотністю, загостренням гастриту або виразки.
Не рекомендується пити чай тим, хто страждає на сечокам'яну або жовчнокам'яну хворобу в період загострення. Напій є сечогінним і може спровокувати рух каменів.
Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати чай удома, і куди його класти не варто.
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