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Дієтолог назвала червоний напій, який знижує тиск та здуття живота

Чим корисний чай каркаде (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здуття живота та високий артеріальний тиск є поширеними проблемами у людей. Уникнути таких станів можна за допомогою чаю каркаде.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Користь чаю каркаде

Дієтолог Лаура Парада розповіла, що чай з каркаде має безліч переваг для здоров’я, включаючи зменшення здуття живота.

Такий чай п'ють, як холодними, так і гарячими, і у багатьох культурах його використовуються для боротьби з безсонням, серцевими проблемами та запаленнями.

Добова норма

Настій червоного каркаде можна пити протягом дня. Залежно від бажань та сезону його п'ють гарячим чи холодним, навіть із додаванням льоду.

Рекомендована доза - не більше 10 г/день, тобто не більше 5 чашок.

Гіпертонікам рекомендується вживати каркаде теплим або охолодженим по 1-2 чашки на день.

Не варто заварювати і пити чай каркаде людям з підвищеною кислотністю, загостренням гастриту або виразки.

Не рекомендується пити чай тим, хто страждає на сечокам'яну або жовчнокам'яну хворобу в період загострення. Напій є сечогінним і може спровокувати рух каменів.

Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати чай удома, і куди його класти не варто.

Читайте також, чи справді працюють "чудо-чаї" для схуднення.

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