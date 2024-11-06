Дієтолог назвала червоний напій, який знижує тиск та здуття живота
Здуття живота та високий артеріальний тиск є поширеними проблемами у людей. Уникнути таких станів можна за допомогою чаю каркаде.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Користь чаю каркаде
Дієтолог Лаура Парада розповіла, що чай з каркаде має безліч переваг для здоров’я, включаючи зменшення здуття живота.
Такий чай п'ють, як холодними, так і гарячими, і у багатьох культурах його використовуються для боротьби з безсонням, серцевими проблемами та запаленнями.
Напій також допомагає прискорити метаболізм і знижує артеріальний тиск.
Фруктові кислоти, присутні в напої, можуть діяти як проносні засоби. Окрім травного ефекту, вони допомагають боротися з печією та шлунковими спазмами.
За словами експерта, ці лікувальні та сечогінні властивості пов’язані з високим вмістом заліза та вітаміну С, мінералів і антиоксидантів, таких як поліфеноли.
До того ж у такому червоному напої містяться протизапальні властивості саме завдяки вмісту поліфенолів, які є рослинними сполуками, які дієтологи рекомендують для профілактики багатьох захворювань.
Антиоксиданти в гібіскусі захищають клітини, але інші сполуки в цій рослині також можуть сприяти зниженню ваги та мінімізувати проблеми зі здоров'ям, пов'язані з надмірною вагою та ожирінням. Є кілька досліджень, які виявили зв'язок між чаєм каркаде і швидшим метаболізмом.
Добова норма
Настій червоного каркаде можна пити протягом дня. Залежно від бажань та сезону його п'ють гарячим чи холодним, навіть із додаванням льоду.
Рекомендована доза - не більше 10 г/день, тобто не більше 5 чашок.
Гіпертонікам рекомендується вживати каркаде теплим або охолодженим по 1-2 чашки на день.
Протипоказання
Не варто заварювати і пити чай каркаде людям з підвищеною кислотністю, загостренням гастриту або виразки.
Не рекомендується пити чай тим, хто страждає на сечокам'яну або жовчнокам'яну хворобу в період загострення. Напій є сечогінним і може спровокувати рух каменів.
Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати чай удома, і куди його класти не варто.
Читайте також, чи справді працюють "чудо-чаї" для схуднення.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.