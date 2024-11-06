Дієтолог назвала червоний напій, який знижує тиск та здуття живота

Здуття живота та високий артеріальний тиск є поширеними проблемами у людей. Уникнути таких станів можна за допомогою чаю каркаде.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Користь чаю каркаде

Дієтолог Лаура Парада розповіла, що чай з каркаде має безліч переваг для здоров’я, включаючи зменшення здуття живота.

Такий чай п'ють, як холодними, так і гарячими, і у багатьох культурах його використовуються для боротьби з безсонням, серцевими проблемами та запаленнями.

Напій також допомагає прискорити метаболізм і знижує артеріальний тиск.

Фруктові кислоти, присутні в напої, можуть діяти як проносні засоби. Окрім травного ефекту, вони допомагають боротися з печією та шлунковими спазмами.

За словами експерта, ці лікувальні та сечогінні властивості пов’язані з високим вмістом заліза та вітаміну С, мінералів і антиоксидантів, таких як поліфеноли.

До того ж у такому червоному напої містяться протизапальні властивості саме завдяки вмісту поліфенолів, які є рослинними сполуками, які дієтологи рекомендують для профілактики багатьох захворювань.

Антиоксиданти в гібіскусі захищають клітини, але інші сполуки в цій рослині також можуть сприяти зниженню ваги та мінімізувати проблеми зі здоров'ям, пов'язані з надмірною вагою та ожирінням. Є кілька досліджень, які виявили зв'язок між чаєм каркаде і швидшим метаболізмом.

Добова норма

Настій червоного каркаде можна пити протягом дня. Залежно від бажань та сезону його п'ють гарячим чи холодним, навіть із додаванням льоду.

Рекомендована доза - не більше 10 г/день, тобто не більше 5 чашок.

Гіпертонікам рекомендується вживати каркаде теплим або охолодженим по 1-2 чашки на день.

Протипоказання

Не варто заварювати і пити чай каркаде людям з підвищеною кислотністю, загостренням гастриту або виразки.

Не рекомендується пити чай тим, хто страждає на сечокам'яну або жовчнокам'яну хворобу в період загострення. Напій є сечогінним і може спровокувати рух каменів.