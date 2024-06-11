Дієтолог назвала часту проблему, яка виникає при правильному харчуванні

Під час здорового харчування може виникати здуття, яке може хвилювати людей. Як виявилось, такий стан вважається абсолютно нормальним і виникає з кількох причин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram-сторінку дієтолога Віри Курин.
За словами експерта, з переходом на правильне харчування в раціоні значно зростає обʼєм клітковини. Для того, щоб цього уникнути, потрібно збільшувати обʼєм клітковини поступово.
До того ж здуття може виникати через знежирені кисломолочні продукти, але не у всіх, але також буває. Для цього потрібно уникати обезжирених продуктів.
Ще одна причина - велика кількість білка в раціоні. Як вирішення - намагайтесь дотримуватись 1-2 г білка на 1 кг власної ваги.
До продуктів, які можуть провокувати здуття, належать:
Харчова алергія, а також індивідуальна реакція на деякі речовини (наприклад, глютен) призводить до сильного здуття живота. Зверніть увагу на продукти, після вживання яких ви відчуваєте дискомфорт у шлунку та кишківнику, та повністю виключіть їх із раціону.
До того ж аерофагія, тобто заковтування атмосферного повітря становить основну частку шлункового газу. Повітря потрапляє в шлунок під час їжі, при жуванні гумки, вживанні газованої води, а також паління.
З великими шматками їжі надходить більша кількість атмосферної газової суміші. Незважаючи на те, що основна частина повітря, що заковтується, виводиться з відрижкою, решта може стати причиною метеоризму.
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