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Дієтолог назвала часті помилки, які можуть зробити люди за обіднім столом

Що можна робити, а чого уникати під час прийому їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей не усвідомлюють, але на травлення та загальний стан здоров’я впливає не лише їжа, яку ми їмо, а й те, як ми її споживаємо. Дієтолог назвала список помилок, яких варто уникати за обіднім столом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Мirror.

Дієтолог і фармацевт Дебора Грейсон розповіла, що можна, а чого краще уникати під час прийому їжі та як це впливає на здоров’я.

Травна система потребує, щоб людина була розслабленою, тоді вона буде працювала належним чином.

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