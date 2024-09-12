Дієтолог назвала часті помилки, які можуть зробити люди за обіднім столом
Багато людей не усвідомлюють, але на травлення та загальний стан здоров’я впливає не лише їжа, яку ми їмо, а й те, як ми її споживаємо. Дієтолог назвала список помилок, яких варто уникати за обіднім столом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Мirror.
Дієтолог і фармацевт Дебора Грейсон розповіла, що можна, а чого краще уникати під час прийому їжі та як це впливає на здоров’я.
Уникання зелені
Варто їсти зелень разом із багатими на вітамін С фруктами чи овочами, щоб допомогти організму засвоювати більше заліза.
Поєднання броколі, капусти та шпинату із такими продуктами, як перець, помідори, ківі, ягоди та цитрусові, може допомогти активувати залізо в зелені.
Листова зелень містить вітамін С, але він часто втрачається в процесі приготування, тому фрукти в кінці їжі або гарнір до салату можуть допомогти підвищити рівень заліза.
Більше білка
Більшості дорослих людей потрібно близько 25 мг білка за один прийом їжі, який міститься в продуктах тваринного походження, квасолі та бобових.
Достатня кількість білка необхідна для багатьох функцій в організмі, включаючи відновлення пошкоджених тканин. Це також допомагає збалансувати вуглеводи в їжі, щоб покращити рівень цукру в крові та контролювати апетит.
Їсти перед телевізором
Сидіть за столом, а не сутулячись на дивані, щоб покращити поставу та полегшити процес проходження їжі через травну систему.
Телевізор буде вас відволікати, а потрібно щоб ви усвідомили скільки з'їли та чи ретельно все пережовували.
Це своєю чергою полегшує травній системі розщеплювати їжу та зменшує ризик проблем з травленням, включаючи розлад та рефлюкс.
Пити чай або каву з їжею
Вживання чаю або кави під час їжі, що містить залізо, такої як м’ясо та листові зелені овочі, є не дуже корисним.
Хімічні речовини в чаї та каві можуть перешкоджати засвоєнню заліза, яке є важливим для організму та його здатності транспортувати кисень, а також багатьох інших функцій.
Якщо ви завжди будете пити чай під час їжі, у вас може статися анемія.
Обідати в стресі
Коли ми їмо їжу, то повинні бути спокійні. Часто обід на роботі стає стресовим, адже ми намагаємося вкластися в терміни.
Травна система потребує, щоб людина була розслабленою, тоді вона буде працювала належним чином.
Люди, які постійно перебувають у стресі та не виділяють часу, щоб розслабитися та поїсти, частіше мають проблеми з травленням та кислотний рефлюкс.
Вода під час їжі
Існує припущення, що споживання води, соку чи іншої рідини під час їжі може знизити рівень кислоти в шлунку та ускладнити перетравлення їжі.
Насправді це міф, але наявність рідини в шлунку разом з їжею може зменшити кількість їжі, яку ви можете з’їсти.
Відмовтеся від їжі перед сном
Намагайтеся їсти не пізніше ніж за три години до сну.
Лежачи з їжею в шлунку можна збільшити ризик повернення їжі в горло, викликаючи рефлюкс.
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