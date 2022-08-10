Диетолог назвала болезни и состояния, при которых нельзя есть арбуз

Кому нельзя арбуз

Несмотря на безоговорочную пользу, ягоду нельзя есть при:

диареи,

колите,

обострении болезней органов пищеварения,

камнях в почках,

заболеваниях предстательной железы.

Чем уникален арбуз

Арбуз, по словам эксперта, отлично освежает, утоляет жажду и наводняет организм. Он практически полностью состоит из воды и богат электролитами.

К тому же, в нем много ликопена. Этот каротиноидный пигмент стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.

Фото: арбузы - вкусные и полезные плоды (pixabay)

5 причин полюбить арбуз

Стройность. На 80% он состоит из воды, а в 100 граммах всего 40 калорий. В арбузе много пектинов, которые выводят токсины.

Детокс. Арбуз дает моче-и желчегонный эффект, предотвращает создание камней в почках и желчном пузыре.

Фитнес. Цитруллин выводит молочную кислоту, которая накапливается в мышцах во время занятий спортом.

Молодость. Антиоксидант ликопин снижает уровень холестерина. Витамины С и Р, фолиевая кислота, калий и магний улучшают метаболизм.

Настроение. Цитруллин превращается в аргинин, который понижает давление, улучшает эластичность сосудов и работает как антидепрессант.