Дієтолог назвала "біле м'ясо", яке знижує холестерин та запалення в організмі

Чим корисна риба

Джерело Омега-3

Як відомо, риба - це біле м'ясо, яке є одним із найкорисніших продуктів.

При цьому, м'ясо риби ніжне та смачне, багате на поживні речовини і не має побічних ефектів.

За словами експерта, риба є незамінним джерелом Омега-3 жирних кислот, які організм не здатний виробляти самостійно.

Ці корисні жири відіграють ключову роль у підтримці здоровʼя серцево-судинної системи, допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів у крові, а також мають протизапальну дію.

Регулярне вживання риби може знизити ризик розвитку серцевих захворювань, інсультів та гіпертонії, що особливо важливо в сучасному світі.

Містить високоякісний білок

Риба багата на високоякісний білок, необхідний для підтримки мʼязової маси та відновлення тканин.

Важливо зазначити, що білок з риби легше засвоюється організмом, ніж білок із мʼяса, що робить її ідеальним варіантом для людей будь-якого віку, включаючи дітей та літніх людей.

Вітаміни групи В

Окрім того, риба містить вітаміни групи В, йод, селен та цинк, які необхідні для правильного функціонування щитоподібної залози, підтримки здоровʼя шкіри, волосся та нігтів, а також для загального тонусу організму.

"Якщо ви дбаєте про своє здоровʼя, риба має займати почесне місце у вашому раціоні", - зазначила дієтолог.

Норма риби для організму

Достатньо вживати рибу двічі на тиждень, щоб забезпечити свій організм необхідними речовинами.

﻿﻿Обирайте жирні сорти, такі як лосось, скумбрія або сардини, щоб отримати максимум користі, або ж надавайте перевагу більш легким сортам на кшталт тріски чи хека, якщо слідкуєте за калорійністю свого харчування.

Що не можна їсти з рибою

Не рекомендують їсти рибу з наступними продуктами:

молоко

фрукти

гриби

бобові

Всі ці продукти самі по собі можуть виступати як повноцінна страва і при поєднанні з іншим рівноцінним компонентом призведуть до тривалого перетравлення і тяжкості в животі, особливо при проблемах зі шлунково-кишковим трактом.

Краще поєднувати рибу з овочами, зокрема з помідорами, картоплею, цибулею, зеленню та морквою.