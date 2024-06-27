Дієтолог назвала безпечну дієту, яка допомагає ефективно схуднути

Багато дієт для схуднення зосереджено на тому, що їсти, натомість інтервальне голодування - це більше про режим прийому їжі. Варто знати, чи справді така дієта ефективна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
За словами експерта, інтервальне голодування - це безпечно та результативно. Але насправді не набагато більш ефективне, ніж будь-яка інша дієта. Крім того, багатьом важко голодувати.
Під час інтервального голодування глюкоза може потрапляти в клітини лише з інсуліном, гормоном, який виробляється в підшлунковій залозі. Між прийомами їжі, доки ви не перекушуєте, рівень інсуліну знижується і жирові клітини можуть вивільнити глюкозу з жирового депо і використовувати її як енергію.
Тоді людина втрачає вагу, якщо дозволить своєму тілу знизити рівень інсуліну. Вся ідея інтервального голодування полягає в тому, щоб дозволити інсуліну спуститись на такий період, аби людина могла спалювати жир.
Класична схема інтервального голодування - 16/8:
До того ж не менш важливим є те, що саме ви вживаєте в ці 8 годин!
Дієтолог нагадує про те, що з 8:00 до 16:00 на ваших тарілках має бути лише здорова їжа.
Люди з діабетом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту або психічними розладами харчування (анорексія, булімія), вагітні та годуючі жінки не повинні практикувати голодування. Це можливо лише з дозволу лікаря.
Інтервальне голодування потребує дисципліни, щоби навчитися їсти в певний час, а не тоді, коли раптом захочеться з’їсти чогось.
Не можна вживати калорійні продукти під час періодів прийому їжі й очікувати, що ви зможете контролювати свою вагу та зміцнити здоров'я.
Під час голодування можна пити воду, каву та інші безкалорійні напої, що може зменшити відчуття голоду.
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