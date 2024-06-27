Дієтолог назвала безпечну дієту, яка допомагає ефективно схуднути

Що таке інтервальне голодування

За словами експерта, інтервальне голодування - це безпечно та результативно. Але насправді не набагато більш ефективне, ніж будь-яка інша дієта. Крім того, багатьом важко голодувати.

Під час інтервального голодування глюкоза може потрапляти в клітини лише з інсуліном, гормоном, який виробляється в підшлунковій залозі. Між прийомами їжі, доки ви не перекушуєте, рівень інсуліну знижується і жирові клітини можуть вивільнити глюкозу з жирового депо і використовувати її як енергію.

Тоді людина втрачає вагу, якщо дозволить своєму тілу знизити рівень інсуліну. Вся ідея інтервального голодування полягає в тому, щоб дозволити інсуліну спуститись на такий період, аби людина могла спалювати жир.

Схема голодування

Класична схема інтервального голодування - 16/8:

8:00 - сніданок

10:30-11:00 - другий сніданок

13:00 - обід

16:00 - полуденок

після 16:00 можна пити воду та трав’яний чай

До того ж не менш важливим є те, що саме ви вживаєте в ці 8 годин!

Дієтолог нагадує про те, що з 8:00 до 16:00 на ваших тарілках має бути лише здорова їжа.

Основні протипоказання

Люди з діабетом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту або психічними розладами харчування (анорексія, булімія), вагітні та годуючі жінки не повинні практикувати голодування. Це можливо лише з дозволу лікаря.

Інтервальне голодування потребує дисципліни, щоби навчитися їсти в певний час, а не тоді, коли раптом захочеться з’їсти чогось.

Не можна вживати калорійні продукти під час періодів прийому їжі й очікувати, що ви зможете контролювати свою вагу та зміцнити здоров'я.

Під час голодування можна пити воду, каву та інші безкалорійні напої, що може зменшити відчуття голоду.