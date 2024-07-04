UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дієтолог назвала 6 продуктів, які нікому їсти не можна

Які продукти шкідливі для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі продукти можуть нашкодити здоров'ю. Варто опиратись на власні особливості організму, щоб не було проблем. Дієтолог назвала ряд продуктів, які не варто вживати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Олесі Добрянської.

Яка їжа шкідлива

За словами експерта, багато людей називають деякі продукти харчовим сміттям, Однак, харчове сміття - це обрізана шкірка від картоплі та кістки від курки. Тому хибно так вважати.

Все решта - це нормальна їжа. Так, деяка має не таку багату харчову цінність, але це не означає, що її треба демонізувати та виключати з раціону.

Наклеювання ярлика "поганої" або "сміттєвої" їжі провокує почуття провини. Почуття провини, своєю чергою, провокує переїдання.

Можна і потрібно харчуватися так, щоб у вашому раціоні було те, що смачно та корисно. Ви можете їсти свіжий салат, гречку з куркою, а на десерт з’їсти тістечко. І це і є нормальне, збалансоване та здорове харчування.

Дієтолог назвала список продуктів, які їсти не можна, зважаючи на власні особливості: 

  • їжа, на яку у вас алергія
  • їжа, яка не вписується у вас бюджет
  • зіпсована їжа
  • харчові відходи
  • "модну" їжу, яку ви не любите
  • їжу, від якої ви відчуваєте дискомфорт

Які ще продукти можуть нашкодити

Чипси і картопля фрі

Чипси - це суміш вуглеводів і жиру, барвників і замінників смаку. Також немає ніякої користі і в такому блюді, як картопля фрі. 

При виробництві чипсів часто використовується неорганічна картопля, при вирощуванні якої застосовуються пестициди та інші хімічні речовини.

Ковбасні вироби і копченості

М’ясні продукти, що пройшли обробку, наприклад, копченості, бекон, ковбаси, сосиски. У них містяться гормони, нітрати та інші шкідливі добавки.

Газовані напої

Це повністю хімічний продукт. До консервантів і смакових добавок додаються барвники.

Вживання солодкої газованої води може порушити обмін речовин. Крім того, велика кількість барвників може викликати сильні алергічні реакції, а вуглекислий газ підвищує кислотність шлунка, тобто викликає гастрит.

Фастфуд

Крім ожиріння і підвищення рівня цукру в крові, фастфуд небезпечний і для нервової системи людини. До того ж така їжа викликає у дітей і дорослих залежність.

Також всі продукти швидкого приготування - локшина, супи, картопляне пюре і розчинні соки – завдають шкоди вашому організму.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняДієтологЗдоров'я